Llíria reivindica la planta de biometano ante las "informaciones falsas y alarmistas"

El Ayuntamiento de Llíria anunció en el mes de mayo la construcción de una planta de producción de biometano en el término municipal, un proyecto de The Green Vector, impulsada por Enagás Renovable y Genia Bioenergy. El primer edil destacó el potencial de esta iniciativa, en el marco del plan estratégico de economía circular de Llíria, “para impulsar la sostenibilidad y el crecimiento local, ya que contribuirá a la transición energética y generará beneficios económicos y ambientales para el municipio”.

El consistorio explicó en la presentación del evento que la futura planta de biometano de Llíria tendrá la capacidad de gestionar de forma sostenible 162.800 toneladas anuales de residuos orgánicos. "Estos flujos procederán del radio del entorno del proyecto, relativos a la actividad económica local ligada a la agricultura, ganadería y empresas industriales. Su puesta en marcha contribuirá a mejorar la calidad del agua y el aire, previniendo la contaminación de acuíferos y reduciendo los olores derivados de una gestión ineficiente de residuos agrícolas y ganaderos. Estos residuos se transformarán en aproximadamente 90 GWh anuales de energía renovable, equivalente al consumo anual de 8.500 viviendas", argumentaron.

No obstante, esta iniciativa provocó la inquietud de los vecinos de Casinos, un pueblo de 3.000 habitantes que está ubicado a tan solo dos kilómetros de la futura planta. Así, vecinos de esta localidad denunciaron en varios medios de comunicación que Llíria, "en vez de ponérsela cerca de su pueblo, la van a ubicar a dos kilómetros de Casinos y a un kilómetro de Domeño. Lo han sacado prácticamente fuera de su término municipal", y les preocupa que su municipio tenga "malos olores derivados de la descomposición de restos" y que afecte a la "contaminación de tierras y aguas" en un pueblo agrícola como el suyo.

Comunicado del consistorio

Ante estas informaciones, el consistorio edetano ha lanzado un comunicado en el que manifiesta que este es "un proyecto seguro, autorizado por Conselleria y alineado con los objetivos de energía sostenible y con garantías medioambientales". "Ante la difusión de informaciones falsas y alarmistas sobre la planta de biogás proyectada en el término municipal de Llíria, el Ayuntamiento quiere trasladar a la ciudadanía un mensaje de tranquilidad, transparencia y rigor técnico", expresan.

El consistorio desarrolla que la Declaración de Interés Comunitario (DIC), así como la Evaluación de Impacto Ambiental y la Autorización Ambiental Integrada para la actividad, han sido concedidas por la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio de la Generalitat Valenciana, administración competente. Asimismo, aclaran que el Ayuntamiento de Llíria no autoriza la planta, sino que "únicamente tramita la licencia de obras, tal y como obliga la ley una vez obtenida la autorización que depende de la Generalitat".

Ubicación y garantías técnicas

La planta de biogás se ubicará en Suelo No Urbanizable DIC del término municipal de Llíria, dentro de una zona aprobada en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2006, donde ya existen otras tres empresas autorizadas: Caolines, Fem Organic y Estación Logística Bertolín. La instalación se encuentra a más de 12 kilómetros de Llíria, 3 kilómetros de los núcleos urbanos de Casinos y Domeño, y a aproximadamente 1 kilómetro de la urbanización La Mont-Ravana, separada de esta última por una elevación montañosa que actúa como barrera natural. "Esta ubicación garantiza distancia de seguridad, aislamiento y mínima afección acústica o visual, cumpliendo plenamente con la normativa urbanística, ambiental y de seguridad industrial vigente", afirman.

La actividad proyectada ha sido sometida a una evaluación rigurosa, tanto técnica como ambiental. Se han cumplido los trámites de información pública, consulta a colindantes y solicitud de informes sectoriales conforme a la normativa vigente. El proyecto cuenta con informes favorables de los distintos organismos sectoriales, como la dirección general de Patrimonio Cultural, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Patricova y la Agencia Valenciana de Protección Atmosférica.

Asimismo, el consistorio expresa que "los ayuntamientos de los municipios vecinos conocían el proyecto desde el inicio, han mantenido relación con la empresa promotora y con sus representantes, por lo que no se debería generar alarma o desinformación sobre un proceso en el que todos los implicados han sido informados y partícipes desde el primer momento".

"La planta de biogás es una empresa productiva más, como otras que ya se han instalado en Llíria en los últimos años. El municipio cuenta con un tejido industrial consolidado, que incluye empresas químicas, cárnicas, electrónicas, de reciclaje, agroalimentarias, de manufactura y de logística, que generan empleo y desarrollo económico".

Reuniones con el vecindario

Por otra parte, el Ayuntamiento de Llíria ha contactado con la empresa Genia Bioenergy, promotora del proyecto, que ha mostrado su total disposición a mantener reuniones informativas con la ciudadanía y asociaciones de los núcleos diseminados y urbanizaciones cercanas a la zona, como La Mont-Ravana, Camp Llíria o Hoya de Marco, entre otras. "El objetivo es que todas las personas interesadas puedan conocer de primera mano el tipo de industria, su funcionamiento y las garantías medioambientales y de seguridad que acompañan al proyecto", declaran.

"Desde el Ayuntamiento de Llíria reiteramos nuestra voluntad de transparencia y colaboración, y estamos plenamente disponibles para facilitar toda la información que esté en nuestra mano a los vecinos y vecinas que así lo soliciten", concluyen.