Las ciudades Unesco de Sevilla y Llíria proyectan su patrimonio a través de la música

Con la participación de Llíria, el Real Alcázar de Sevilla ha inaugurado el primer ciclo 'El Piano del Almirante', una nueva propuesta musical con la que el monumento realza su programación cultural. El ciclo constará de cuatro conciertos de piano y acompañamiento, que se celebrarán entre los meses de octubre y noviembre.

El concierto inaugural ha contado con los músicos de Llíria integrantes del trío Sorolla y el pianista Carlos Apellániz, en una cita de gran simbolismo que ha sido el preludio a la exposición dedicada a Joaquín Sorolla, que el Alcázar acogerá el próximo mes de diciembre.

En el evento, los músicos de la localidad edetana han interpretado obras inspiradas en las ciudades de Sevilla y Llíria, un hecho que ha reflejado la vocación del Alcázar de ser un espacio de diálogo entre culturas, ciudades y creadores, y con el piano como hilo conductor.

Ciudades con arraigo musical

Sevilla y Llíria, ciudades creativas de la música por la Unesco, mantienen un gran arraigo musical y son cuna de grandes compositores y músicos. A la cita han asistido tanto el alcalde del municipio edetano, Paco Gorrea, como el edil de Ciudad Creativa Unesco, Paco García, así como la directora gerente del Real Alcázar de Sevilla, Ana Jáuregui, y la presidenta de la Casa Valencia en Sevilla, Esperanza Aleixandre.

Ambas localidades comparten el proyecto común de utilizar los espacios patrimoniales como espacios escénicos, donde desarrollar conciertos y ciclos musicales en las correspondientes agendas culturales.