La Diputació de València mejora la seguridad en la travesía de L’Eliana y facilita el acceso a Entrepins

El área provincial de Carreteras de la Diputació de València trabaja ya en la mejora de dos tramos de la travesía de l'Eliana, concretamente los comprendidos entre los puntos kilométricos 4,6 y 5,5, así como entre el 6,6 y el 7,1 de la carretera CV-336.

La actuación, que supone una inversión superior a los 2 millones de euros, tiene como objetivo reforzar la seguridad vial y la accesibilidad en esta vía, que presenta una importante intensidad de tráfico al conectar los municipios de Riba-roja de Túria, l’Eliana y San Antonio de Benagéber con la CV-35.

La diputada de Carreteras y vicepresidenta segunda de la Diputació, Reme Mazzolari, explica que "en esta intervención hay que hacer especial mención, además de la humanización y pacificación del tráfico en la travesía, a la mejora del acceso a la urbanización de Entrepins, que es algo que se venía demandando desde hace tiempo ya que es una zona muy frecuentada por los vecinos de la población".

"Esta mejora -continúa Reme Mazzolari- se traduce en la construcción de una nueva glorieta en la intersección con la calle Ramón Navarrete que resolverá los actuales problemas de visibilidad y facilitará además la conexión con la línea 2 de Metrovalencia y con el Club de Tenis Las Vegas". "Además -concluye la diputada- los vecinos de las calles Simone de Beauvoir y Pilar Mateo Herrero dispondrán de un acceso directo a la carretera, que era una necesidad que nos trasladó el ayuntamiento de L'Eliana a la que darán respuesta las obras que ya están en marcha".

Las obras en l'Eliana ya están puestas en marcha. / Diputació de València

Reconfiguración de la Travesía de l’Eliana

En paralelo, el proyecto contempla la reconfiguración de la travesía de l’Eliana, ensanchando aceras, reduciendo el ancho de los carriles de circulación y creando una mediana central que permitirá disponer de pasos de peatones más seguros y accesibles.

La actuación también prevé la mejora de la parada de autobús situada frente al colegio Helios, con un nuevo carril específico que evitará la ocupación de la calzada principal y mejorará la fluidez del tráfico.

Las obras, que tienen un plazo de ejecución de 10 meses, incluyen además la renovación de la señalización y del drenaje en los puntos con riesgo de encharcamiento, así como la instalación de infraestructuras de alumbrado en la glorieta y en la travesía.