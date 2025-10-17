“Quien contamina, paga”: L’Eliana bonificará la separación en origen de residuos a partir de 2026

El pleno del Ayuntamiento de l’Eliana ha aprobado hoy inicialmente, con el voto en contra del PP y la abstención de Vox, la modificación de la ordenanza fiscal de la tasa por gestión de residuos urbanos, que aplicará importantes reducciones a partir de 2026 para la ciudadanía y el sector productivo local (restaurantes, comercios, centros educativos, residencias...).

Tal y como ha explicado el alcalde, Salva Torrent, con estas bonificaciones en la tasa “buscamos incentivar la correcta separación en origen de los residuos, fomentando la prevención, la reutilización y el reciclaje”. Asimismo, ha recordado que se trata de dar cumplimiento a la normativa vigente, que marca el camino de pago por generación y el principio de “quien contamina, paga”.

Las reducciones se aplicarán en función de la participación de los hogares y del sector productivo en los sistemas de recogida selectiva a través de la lectura de la tarjeta de apertura de los contenedores de materia orgánica o del código de barras de los cubos de la misma fracción del puerta a puerta. Así, se reducirá el 5 % hasta 29 lecturas, el 8 % entre 30 y 78, y el 10 % a partir de 79. Por su parte, la inscripción y cumplimiento de las condiciones del Programa de Compostaje Doméstico del Consorcio Valencia Interior (CVI) permitirá, alternativamente, acceder a una reducción del 10 % sobre la cuota tributaria. Asimismo, la separación de papel y cartón comercial dará derecho a una reducción del 5 % hasta 78 entregas anuales y del 10 % cuando se superen las 79.

Cómo beneficiarse

Para beneficiarse de todas estas reducciones será necesario estar inscrito en el Programa de Separación de Residuos en Origen, solicitándolo en sede electrónica o presencialmente en la Oficina de Atención Ciudadana (OAC), hacer un uso correcto y continuado del servicio de recogida selectiva, estar al corriente en el pago de los tributos municipales y presentar el último recibo de la tasa. Posteriormente habrá que presentar la tarjeta o el cubo en la oficina de gestión de residuos (General Pastor, 17), para incluirlos en el sistema de reducción.

Programa de Separación de Residuos en Origen. / Ayuntamiento de l'Eliana

Excepcionalmente, para su aplicación en los recibos de 2026, la solicitud podrá presentarse hasta el próximo 31 de diciembre y la comprobación del uso efectivo de los sistemas de recogida se efectuará en el primer trimestre del año 2026.

Torrent ha animado a sumarse a estas medidas, que ahorrarán a más de 2.000 hogares y comercios y hostelería hasta 30.000 euros en total, contribuyendo a una gestión más sostenible de los residuos y al cumplimiento de los objetivos de economía circular y la propia Agenda Urbana Local.