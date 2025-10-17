Riba-roja acerca la meteorología a las aulas con el proyecto educativo Meteoaula

Con el inicio del curso, “La Méteo” ha estado presente en los colegios de Riba-roja de Túria con el proyecto educativo Inforatge Meteoaula. Entre los meses de septiembre y octubre, el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, a través de la concejalía de Educación y en colaboración con Inforatge, ha impulsado en los centros escolares del municipio el proyecto Meteoaula, una propuesta formativa y de divulgación científica destinada a fomentar el interés del alumnado por la meteorología y el clima.

El objetivo principal del programa es acercar la ciencia meteorológica a las aulas y concienciar a la población escolar sobre los efectos del cambio climático y los fenómenos extremos derivados del mismo. Las sesiones permiten al alumnado conocer los principales fenómenos meteorológicos, comprender las variables que intervienen en el clima y aprender cómo actuar ante situaciones extremas, como lluvias torrenciales, temporales de viento o altas temperaturas.

Participación activa del alumnado en el proyecto Meteoaula. / Ayuntamiento Riba-roja de Túria

Además, el proyecto ofrece recursos y herramientas didácticas para el profesorado y el alumnado, con el fin de ampliar conocimientos y facilitar la observación meteorológica a partir del entorno más cercano. Con Meteoaula, Riba-roja apuesta por una educación ambiental activa, científica y participativa, que contribuye a formar ciudadanos y ciudadanas más conscientes y comprometidos con la sostenibilidad del planeta, y mejor preparados para actuar ante estos fenómenos, cada vez más habituales en nuestra Comunidad.

“La Méteo” en el cole es mucho más que una actividad: es una manera de entender nuestro territorio y el papel de la ciencia frente a los retos climáticos actuales, unos desafíos que se presentan cada vez más complejos y ante los que es necesario estar preparados. Las formaciones, dirigidas principalmente al último ciclo de Primaria y segundo ciclo de Secundaria, se han desarrollado en los centros siguiendo un calendario que, a pesar de las lluvias, se ha mantenido con éxito y una gran participación. “Esta actividad ha despertado la curiosidad del alumnado por los fenómenos meteorológicos de una manera que no se habría conseguido solo con los libros” – ha destacado la concejal de Educación, Eva Lara.