La movilidad, el reto pendiente para impulsar la industria del Camp de Túria

La comarca del Camp de Túria está viviendo un momento de crecimiento muy importante. Es atractiva para la inversión y tiene un potencial industrial indiscutible gracias a su ubicación estratégica, por la cercanía a la ciudad de València y las conexiones con el puerto y el aeropuerto; a las infraestructuras; o a la diversificación de su tejido empresarial, que ha demostrado una gran resiliencia tras la trágica dana. Es el territorio, además, que cada vez escogen más personas para vivir.

No obstante, quedan retos por superar. Uno de los más importantes es la movilidad. En el marco de la reconstrucción, las empresas piden acometer las obras necesarias en los cauces. La falta de mano de obra, la digitalización o la simplificación de la burocracia también son cuestiones a tener en cuenta. Desafíos que necesitan una apuesta decidida por la colaboración público-privada.

Estas son algunas de las conclusiones que dejó ayer el Foro Más que Empresas Camp de Túria, moderado por la subdirectora de Levante-EMV, Isabel Olmos, un encuentro que forma parte del ciclo de charlas y debates —con el impulso de la Diputación de Valencia Vicepresidencia Primera Área de Comarcalización, Caixa Popular y la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV)— que recorrerá todas las comarcas en las que este diario cuenta con delegación propia.

El encargado de realizar la apertura institucional del evento, que se celebró en las oficinas de Ribactiva, fue el alcalde de Riba-roja, Robert Raga, quien destacó el papel que desarrollaron los empresarios y empresarias del municipio tras ese fatídico 29 de octubre de 2024. «Hemos logrado una recuperación en tiempo récord gracias a la colaboración público-privada. El 95 % de nuestras empresas están en funcionamiento, dando salida a más de 22.000 trabajadores», subrayó.

Tras su intervención, se dio comienzo a la primera de las mesas de debate, en la que participaron Amparo Navarro Bargues, presidenta de la Mancomunitat Camp de Túria y alcaldesa de Benisanó; Robert Raga, alcalde de Riba- roja; Teresa Luengo, secretaria general de CEV Valencia;y Salvador Torrent, alcalde de l’Eliana. Los ponentes señalaron las ventajas con las que cuenta el territorio. «Estamos en una de las comarcas con más dinamismo económico de la provincia de Valencia, gracias a su ubicación estratégica, a la red de infraestructuras logísticas y a la diversificación empresarial», apuntó Luengo.

Asimismo, Torrent destacó que es la comarca de la provincia de Valencia «que más ha crecido en los últimos años, con más de 200.000 habitantes. Es un territorio bueno para vivir, pero también para instalar empresas y emprender», afirmó. En este sentido, Navarro recordó que desde la mancomunidad trabajan, a través del Pacto Territorial de Empleo, «ayudando y acompañando a los vecinos de la comarca a buscar su empleabilidad y a las empresas a buscar los perfiles que más necesitan».

Sobre los retos a los que se enfrentan las áreas industriales, los ponentes pusieron el foco en la movilidad. «Tenemos que trabajar en un plan de movilidad comarcal», señaló Navarro. Al respecto, Luengo defendió una planificación con «enfoque global» y con «visión metropolitana». Uno de los principales problemas es el colapso en la CV-35, así como en la A-7 y la A-3, y en los enlaces para acceder a las áreas industriales. Raga compartió que se ha avanzado en algunos aspectos, con la puesta en marcha de autobuses lanzadera, pero no es suficiente. «Necesitamos inversión en la línea C3 tanto para los trabajadores como para las empresas de transporte de mercancías», apuntó. Para mejorar la competitividad empresarial, el primer edil pidió «mejorar y desdoblar la A-7 y crear una R-3 valenciana, como la que hay en Madrid, un desdoblamiento de la A-3».

En la misma línea, Torrent insistió en «seguir apostando por la movilidad sostenible y el transporte público» y señaló otras líneas estratégicas, entre ellas, el apoyo al comercio local o la consolidación de las áreas industriales, como el Parque Empresarial de l’Eliana. En estos momentos, trabajan junto a la Federación de Parques Empresariales de la Comunitat Valenciana (Fepeval) en la creación de una EGM y recientemente anunciaron que la Universitat Politècnica de València construirá la primera planta piloto de microchips de la Comunitat Valenciana. «Queremos que las empresas que vengan a l’Eliana apuesten por la innovación. En muy poco tiempo estaremos al 100 % de funcionamiento», aseguró.

Importancia de las sinergias

A lo largo de toda la conversación, la colaboración público-privada se alzó como pieza crucial para el futuro económico y social de la comarca. Desde el punto de vista municipal, el alcalde de l’Eliana recordó que la gestión de muchos de los servicios, como el agua o los residuos, se hace a través de las empresas privadas. «Desde la administración tenemos que conseguir agilizar los trámites», afirmó. Para el tejido empresarial estas alianzas también resultan positivas: «Es fundamental que se den esas sinergias en las que las empresas pueden aportar su saber hacer y sus medios. Y con la dana se ha demostrado. Hay que seguir apostando por ese modelo de colaboración», compartió Luengo.

Como caso de éxito en la colaboración público-privada se citó el Pacte Camp de Turia, que firmaron la CEV, los sindicatos y la mancomunidad. «Los pactos territoriales son una herramienta fundamental para consolidar el territorio, conseguir un empleo de calidad y estable, y favorecer el emprendimiento y la innovación», trasladó Luengo, quien indicó que trabajan en cuestiones como la digitalización o la falta de mano de obra en determinados perfiles. Navarro reiteró que «con el Pacto Territorial de Empleo tenemos una oportunidad de mejorar la calidad de vida». En Riba-roja y l’Eliana los datos de paro se han reducido considerablemente, y se sitúan en un 9,5 % y un 8 %, respectivamente. «Reivindicamos que se continúen impulsando las mancomunidades como elementos vertebradores», concluyó Navarro.

Cuestiones clave

La segunda mesa, en la que participaron Carlos Peinado, gerente de la Asociación Empresarial Reva (Asocreva); Fran Machado, director de Desarrollo de Negocio de Banca Empresa en Caixa Popular; y Pablo Mellado, gerente territorial de Valencia Norte y Castellón de Hidraqua, empresa perteneciente al Grupo Veolia, sirvió para insistir en cuatro aspectos clave: la movilidad, la colaboración público-privada, la falta de mano de obra y la dana.

El área industrial de La Reva sufrió de lleno el impacto de la riada. Las 1.400 empresas ubicadas en el polígono han hecho un gran esfuerzo por recuperar la normalidad, con el apoyo de las administraciones públicas. A nivel macro, se ha vuelto a las cifras previas a la tragedia, pero las pymes siguen sufriendo las consecuencias y, según cifras de Asocreva, aún hay un 13 % que no ha cobrado las indemnizaciones. Además, el tejido empresarial necesita una mayor agilidad burocrática y certezas de cara a otro fenómeno meteorológico extremo. «Las obras de la CHJ se tienen que hacer sí o sí», aseveró Peinado.

A estas reivindicaciones, el gerente de Asocreva sumó la necesidad de solucionar el colapso de las infraestructuras de acceso a los polígonos. «La A-3 está totalmente saturada. Planteamos crear una radial nueva que vaya desde la A-7 y que termine en Cheste. Y, al mismo tiempo, si no se puede ampliar el bypass, lo que tendremos que hacer es cerrar la CV-50 y crear uno nuevo», trasladó Peinado, quien también hizo hincapié en la falta de mano de obra: «Uno de los motivos por los que no ha ido más rápida la reconstrucción ha sido porque no había trabajadores de la construcción».

La ausencia de financiación es otra de las dificultades a las que se enfrentan las empresas, especialmente después de vivir una situación de emergencia. El impulso de las entidades financieras como Caixa Popular fue crucial en la recuperación de la actividad económica en la comarca, con la puesta en marcha de servicios como la línea de financiación de 50 millones a tipo de interés y comisiones cero y otras ayudas directas. Ahora, prometen estar al lado del tejido empresarial y las entidades locales para afrontar los retos ya comentados. «Vamos a estar ahí apoyando cualquier iniciativa que tenga un impacto económico, social, de mejora del empleo en nuestro territorio y trabajando conjuntamente con las agrupaciones empresariales, asociaciones y entidades públicas», afirmó Machado.

Por su parte, Hidraqua profundizó en el papel de la colaboración público-privada. En el día a día, la empresa mantiene un contacto directo con las administraciones en su gestión del ciclo del agua, un servicio que es esencial. Además, impulsan iniciativas como el Proyecto Guardian, que busca proteger a La Vallesa de incendios forestales. Más allá de la reconstrucción, que acometerán en un plazo de cuatro años, afrontan un desafío inmediato: «Tenemos que dar respuestas a las dos realidades de la comarca, con zonas muy industriales y muy residenciales, apoyados en la digitalización, la reutilización del agua o la IA. Se trata de garantizar el desarrollo económico sin comprometer el recurso», aseguró Mellado.