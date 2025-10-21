Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Riba-roja de Túria ya tiene a los ganadores del IV Concurso “El Mejor Cremaet del Turia”

El Bar el Mercat y La Tasqueta se alzan con los premios al Mejor Cremaet Tradicional e Innovador 2025, respectivamente

El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, junto a los ganadores de la categoría tradicional.

El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, junto a los ganadores de la categoría tradicional. / Ayuntamiento Riba-roja de Túria

Redacción Levante-EMV

Riba-roja de Túria

Riba-roja de Túria ha celebrado la cuarta edición del concurso “El Mejor Cremaet del Turia”, un evento gastronómico que reúne a los mejores hosteleros del municipio con el objetivo de poner en valor una de las bebidas más emblemáticas de la cultura valenciana.

En esta edición han participado siete establecimientos —Café Loló, Bar MercatBar l’Institut, Bar Restaurante La Masía Cafetería Los Cinco La Tasqueta y Heladería Mati—, tres de los cuales se han presentado en ambas categorías: tradicional e innovador. Desde la organización se ha agradecido la implicación y el entusiasmo de todos los participantes por mantener viva esta tradición local.

Tras la cata realizada por el Comité de Expertos Gastronómicos, se han dado a conocer los ganadores de esta edición:

  • Mejor Cremaet Tradicional 2025: Bar el Mercat – por su apuesta por un cremaet clásico con delicadas notas de naranja y lima.
  • Mejor Cremaet Innovador 2025: La Tasqueta – por su sorprendente mousse de cremaet, ya disponible en su carta.

El jurado ha destacado la alta calidad de las propuestas, el cuidado en la elaboración, la creatividad en las versiones innovadoras y el respeto a la tradición en la categoría clásica.

Mejor Cremaet Innovador 2025: La Tasqueta.

Mejor Cremaet Innovador 2025: La Tasqueta. / Ayuntamiento Riba-roja de Túria

Comité de expertos

El comité estuvo conformado por reconocidos profesionales del ámbito gastronómico: Carlos Carrión, chef y copropietario del restaurante vegetariano La Lluna, diplomado en vitivinicultura y miembro directivo de la Asociación de Profesionales de Cocina de la Comunidad Valenciana. Arnau Clarí, divulgador valenciano impulsor de la cultura del almuerzo con Ruta dels Esmorzars, organizador del concurso Mejor cremaet del mundo y de FestMorzar. Paco Albert, experto en cata desde 2008, consultor internacional y formador en torno al AOVE, además de editor de la guía Los mejores AOVES de la Comunidad Valenciana con la empresa YoVirgenExtra José María Salas Vilchez, representante de Agrupa Asociación de Comercios, Restauración y Servicios Profesionales de Riba-roja de Túria, y experto en descanso y salud.

El evento ha contado con la coordinación gastronómica del chef Joan Clement, y la colaboración de la Concejalía de Turismo y Patrimonio, la Oficina de Turismo y representantes del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria.

Mejor Cremaet Tradicional 2025: Bar el Mercat.

Mejor Cremaet Tradicional 2025: Bar el Mercat. / Ayuntamiento Riba-roja de Túria

“El nivel de los participantes ha sido altísimo y cada año este concurso confirma que el cremaet forma parte de nuestra identidad gastronómica. Desde el Ayuntamiento seguiremos apoyando a nuestros hosteleros y promocionando la riqueza culinaria de Riba-roja”,— ha destacado Robert Raga, alcalde de Riba-roja de Túria.

