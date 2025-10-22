Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La FVMP y Presidencia de la Generalitat premian a seis ayuntamientos por su capacidad para innovar en la comunicación local

Riba-roja de Túria recibe el reconocimiento en la categoría "Proyectos de comunicación transparentes, inclusivos y participativos" con la iniciativa “Tinc un pòdcast en radio Riba-roja”

Premios FVMP 2025 a la Innovación en la Comunicación Local.

Premios FVMP 2025 a la Innovación en la Comunicación Local. / FVMP

Redacción Levante-EMV

Riba-roja de Túria

La Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) ha celebrado el Acto de Comunicación Local con el objetivo de impulsar una comunicación pública más clara, cercana y participativa, y reconocer el esfuerzo de los equipos municipales por innovar para conectar mejor con su ciudadanía. En este marco se han concedido los Premios FVMP 2025 a la Innovación en la Comunicación Local, que distinguen a seis ayuntamientos por sus proyectos.

Han concurrido 12 ayuntamientos con 13 proyectos y 20 candidaturas (algunas iniciativas se presentaron a más de una categoría).

Fallos del jurado

  • Categoría 1 – Innovación tecnológica en emisoras municipales: Desierta.
  • Categoría 2 – Proyectos de comunicación transparentes, inclusivos y participativos (premios): Riba-roja de Túria – “Tinc un pòdcast en radio Riba-roja”; Cortes de Arenoso – “Comunicando con cercanía, un modelo local”; y Alberic – “Entre el paper i el digital”.
  • Categoría 3 – Formatos multiplataforma con impacto social (premios): Gandia – “Tots els colors del verd”; Elche – “Innovación en las RRSS del Ayuntamiento”; y Algemesí – “Del paper a la pantalla”.

La presidenta de la FVMP, Paqui Bartual, ha afirmado: «La innovación también está en el tono y en saber llegar a la ciudadanía. Todos los alcaldes y todas las alcaldesas coinciden en que aquello que no se comunica no existe».

Plataforma ConnectaLocal

En el acto se presentó ConnectaLocal, una plataforma de apoyo que centraliza información con impacto municipal ordena mensajes entre administraciones y ofrece recursos (vídeo, audio y documentación) para emisoras y podcast locales, con búsquedas inteligentes y avisos. Su misión: hacer más ágil y útil la coordinación institucional.

Tras la entrega de galardones, se realizó una foto de familia con los 12 ayuntamientos participantes y se ofreció un cóctel de networking.

TEMAS

