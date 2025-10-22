El parque de Sant Vicent en Llíria contará con nuevo carril bici

El concejal de Movilidad Sostenible de Llíria, Paco García, ha informado que el Ayuntamiento de Llíria “promoverá la adecuación como vía ciclo peatonal de un camino natural y paisajístico que discurre por el ámbito del parque de Sant Vicent, enlazándolo con la red de carriles bici existentes, una nueva infraestructura que anillará el perímetro del espacio natural y dotará de un nuevo servicio a las personas usuarias de las bicis”.

Esta inversión se enmarca dentro de una subvención recibida por la Diputación de Valenciaa través del Plan Reacciona, donde el objetivo principal es ampliar la red verde ciclista y los accesos, tanto al parque como a las urbanizaciones, generando nuevos espacios de movilidad sostenible y favoreciendo la dinamización de actividades como el ocio deportivo. Las obras está previsto que se inicien a finales de este mes de octubre.

Cartel del CicloVial en el parque Sant Vicent. / Ayuntamiento de Llíria

La vía proyectada tendrá unos 940 metros de longitud y 3 metros de anchura, y contará con una inversión prevista que rondará los 260.000 euros.

García ha señalado que la actuación “está enmarcada dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, y permitirá fomentar el uso de la bicicleta para desplazamientos cortos y medianos, con el fin de reducir el uso de los vehículos privados y contribuir a la reducción de las emisiones de gases contaminantes, así como satisfacer la demanda creciente de este tipo de vías para un uso lúdico, de ocio saludable y movilidad diaria”.