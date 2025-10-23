Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El alcalde de la Pobla de Vallbona denuncia que Compromís "ha herido de muerte a la pilota valenciana" en el pueblo

El ayuntamiento cierra su Trinquet Municipal tras un acta de inspección sanitaria desfavorable, según Abel Martí (PP) "por deficiencias heredadas del anterior gobierno"

Imagen de archivo del Trinquet Municipal de la Pobla de Vallbona.

Imagen de archivo del Trinquet Municipal de la Pobla de Vallbona. / A. P.

S. García

La Pobla de Vallbona

El Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona ha decidido cerrar temporalmente el Trinquet Municipal Miguel Canya, tras recibir un acta de inspección que señala diversas deficiencias en las instalaciones. Una medida, que según explican fuentes municipales, se ha adoptado con responsabilidad y celeridad, con el objetivo de garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del recinto.

El acta de la inspección sanitaria determina que "la instalación del bar del trinquete no cumple las condiciones necesarias para su uso, destacando especialmente la configuración de la cocina, que no se ajusta a la normativa vigente". Ante esta situación, el ayuntamiento ha acordado el cierre y ejecutar las obras ya adjudicadas para la retirada de las cubiertas, así como avanzar en la tramitación de la reforma integral de la cocina, con el fin de adecuar el espacio a los estándares técnicos y sanitarios requeridos.

En este sentido, el alcalde de la Pobla, Abel Martí, ha indicado que “la dejación de funciones de la anterior concejal de Deportes ha derivado en deficiencias que ahora estamos pagando y que han herido de muerte a la pilota valenciana en nuestro municipio”. “La herencia y situación del Trinquet Municipal Miguel Canya es consecuencia de la falta de gestión del anterior gobierno liderado por Compromís”.

Acelerar los trámites para reabrir

“Primero malgastaron miles de euros e incumplieron la normativa cuando se acometieron las obras de reforma del trinquete, y ahora hemos visto que esa falta de gestión también se ve repercutida en el estado de las instalaciones de la zona de restauración. Ante este desgobierno, nosotros actuamos con responsabilidad y cerramos la instalación para poder ejecutar todas las actuaciones necesarias” ha añadido Martí.

Del mismo modo, el concejal de Deportes, Alexter Fuertes, ha asegurado que ha recibido “una concejalía marcada por la dejadez y la falta de gestión” y ha afirmado que “este equipo de gobierno está comprometido con la seguridad, la calidad y la transparencia en la gestión de las instalaciones municipales y que se va a trabajar y acelerar los trámites para que el Trinquete Municipal Miguel Canya pueda reabrir sus puertas en las mejores condiciones posibles”.

