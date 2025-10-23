El alumnado de Benaguasil recibe charlas sobre el uso adecuado de los patinetes

La Policía Local de Benaguasil, a través de las concejalías de Seguridad y Educación, ha puesto en marcha una campaña educativa en los centros escolares para concienciar al alumnado sobre la importancia de la educación vial y el uso responsable del patinete eléctrico.

Las charlas, dirigidas principalmente a estudiantes de primaria y secundaria, tienen como objetivo sensibilizar a los más jóvenes sobre la normativa vigente en materia de circulación.

Durante las sesiones, los estudiantes han conocido de primera mano las normas básicas de tráfico, haciendo especial hincapié en el uso correcto de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), como los patinetes eléctricos. El agente ha incidido en aspectos clave como el uso del casco y de luces obligatorias, la prohibición de circular a más de 25 km/h y también ha explicado la importancia de no transportar a otras personas y de conducir ni con auriculares ni haciendo uso del teléfono móvil.

Cartel informativo sobre el uso de los patinetes eléctricos. / A. B.

Los concejales de ambas áreas, Rubén Araque y Rosa Cervera, han estado presentes en una de las jornadas destacando “la importancia de formar a los jóvenes en hábitos de movilidad segura, especialmente ante el creciente uso del patinete en edades tempranas”, y han repartido al alumnado trípticos informativos con las normas vigentes sobre el uso de patinetes eléctricos en la vía pública.

La campaña se reforzará con el reparto de trípticos en los centros municipales y además, a pie de calle, agentes de la policía realizarán controles informativos para fomentar un uso responsable del patinete y concienciar sobre la importancia de cumplir con las normas de circulación.