El Ayuntamiento de l’Eliana celebrará una nueva jornada de rendición de cuentas
El acto será el próximo jueves 30 en la sala Almudena Grandes a las 19 horas
El Ayuntamiento de l’Eliana celebrará el próximo jueves 30 de octubre, a las 19 horas, un acto público de rendición de cuentas en el que el equipo de gobierno presentará a la ciudadanía los avances y el sistema de seguimiento del Plan de Actuación Municipal (PAM) 2023-2027 en la sala Almudena Grandes del Centro Sociocultural.
Con este encuentro, el consistorio reafirma su compromiso con la transparencia, la responsabilidad y el buen gobierno, ofreciendo a la ciudadanía la posibilidad de conocer de primera mano el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos al inicio del mandato.
El sistema de seguimiento y evaluación del PAM —que se presentará durante la sesión— se basa en una metodología sencilla y comprensible para toda la población, con indicadores en formato semáforo que permitirán conocer el grado de cumplimiento de cada compromiso. Además, todos los informes y resultados se publicarán en el Portal de Transparencia y en la web municipal, garantizando el acceso público a la información.
Seguimiento de los proyectos
Desde la concejalía de Transparencia y Gobierno Abierto se ha trabajado para que los elianeros y elianeras puedan seguir en todo momento qué se está haciendo, cómo avanzan los proyectos y qué resultados se están obteniendo.
El alcalde de l’Eliana, Salva Torrent, ha subrayado que este acto “es una muestra del compromiso firme de este gobierno con la rendición de cuentas y con una gestión municipal abierta y honesta”. En palabras del primer edil, “la confianza de los vecinos y vecinas se construye con hechos, y rendir cuentas es la mejor forma de demostrar que el ayuntamiento trabaja con rigor, transparencia y vocación de servicio público”.
