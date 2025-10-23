Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ayuntamiento de l’Eliana celebrará una nueva jornada de rendición de cuentas

El acto será el próximo jueves 30 en la sala Almudena Grandes a las 19 horas

Ayuntamiento de l'Eliana.

Ayuntamiento de l'Eliana. / Ayuntamiento de l'Eliana

Redacción Levante-EMV

L'Eliana

El Ayuntamiento de l’Eliana celebrará el próximo jueves 30 de octubre, a las 19 horas, un acto público de rendición de cuentas en el que el equipo de gobierno presentará a la ciudadanía los avances y el sistema de seguimiento del Plan de Actuación Municipal (PAM) 2023-2027 en la sala Almudena Grandes del Centro Sociocultural.

Con este encuentro, el consistorio reafirma su compromiso con la transparencia, la responsabilidad y el buen gobierno, ofreciendo a la ciudadanía la posibilidad de conocer de primera mano el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos al inicio del mandato.

El sistema de seguimiento y evaluación del PAM —que se presentará durante la sesión— se basa en una metodología sencilla y comprensible para toda la población, con indicadores en formato semáforo que permitirán conocer el grado de cumplimiento de cada compromiso. Además, todos los informes y resultados se publicarán en el Portal de Transparencia y en la web municipal, garantizando el acceso público a la información.

Seguimiento de los proyectos

Desde la concejalía de Transparencia y Gobierno Abierto se ha trabajado para que los elianeros y elianeras puedan seguir en todo momento qué se está haciendo, cómo avanzan los proyectos y qué resultados se están obteniendo.

El alcalde de l’Eliana, Salva Torrent, ha subrayado que este acto “es una muestra del compromiso firme de este gobierno con la rendición de cuentas y con una gestión municipal abierta y honesta”. En palabras del primer edil, “la confianza de los vecinos y vecinas se construye con hechos, y rendir cuentas es la mejor forma de demostrar que el ayuntamiento trabaja con rigor, transparencia y vocación de servicio público”.

