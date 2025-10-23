Bétera reconoce la labor del deporte local en la tercera edición de “Bétera viu l’Esport”

El Ayuntamiento de Bétera ha celebrado por tercer año consecutivo una gala que reconoce a deportistas, clubes y entidades que llevan el nombre de Bétera dentro y fuera de sus fronteras.

El área de Deportes ha querido, una vez más, demostrar con esta Gala “Bétera viu l’Esport” que cada triunfo, cada entrenamiento, los valores que se inculcan y la pasión que se pone en cada disciplina representa a Bétera y la hace grande porque, tal y como ha explicado la alcaldesa y concejala de Deportes, Elia Verdevío "el deporte en Bétera es una forma de ser, de convivir y de crecer como comunidad y desde el ayuntamiento seguimos fomentando el deporte porque es apostar por el futuro de nuestro municipio e invertir no sólo en infraestructuras sino en personas, bienestar, salud y convivencia”.

Este evento deportivo ha comenzado con la bienvenida del presentador, Carles Fuentes, del CEA Bétera, quien ha sido el encargado de conducir la Gala y de presentar a las jóvenes deportistas del Club de Gimnasia Rítmica ELCAR, que han abierto el acto con una espectacular coreografía.

Acto seguido, ha comenzado la ceremonia de entrega de reconocimientos. Unos premios que han sido elaborados por los usuarios de PRISMA Bétera. Gracias a ellos, el Consistorio ha dotado este acto de un valor humano añadido que ha contribuido a que esta gala no sólo celebre resultados, sino también personas y valores.

Primer bloque de premiados

GRUPO RECREACIÓN DEPORTIVA TENIS BÉTERA: Laura Barona Rodríguez por su labor como Entrenadora de Tenis de la Escuela de Bétera.

BALONCESTO BÉTERA: Antonio Leyton Alemany por su trabajo como Entrenador Ascenso 1 División Masculina.

CGR ELCAR BÉTERA: Paula Santos Picón por su trayectoria dentro del club, reflejo de esfuerzo, compromiso y pasión por la gimnasia rítmica.

ESCUELA DE ARTES MARCIALES XINWU: María de la Cabeza Cáceres Carda por su trabajo constante, su actitud positiva y su compromiso con esta disciplina la convierten en un referente dentro de la escuela y en una inspiración para todos sus compañeros.

CLUB BLU VOLLEY: Yaroslav Slobodyuk por su 3ª posición en el Campeonato del Mundo de Voleibol de Veteranos.

CLUB NATACIÓN S.O.S: Juan Caballero Fuset por proclamarse Campeón de España de carrera con tabla categoría cadete y también en la categoría juvenil y tercero en carrera con ski categoría juvenil.

ESCUELA DE KARATE FUNAKOSHI BÉTERA: Jaume Codina García por más de 15 años de trayectoria en activo, dedicando buena parte de su vida al kárate y al aprendizaje continuo de esta disciplina. Su esfuerzo y constancia han sido recompensados recientemente con la obtención del cinturón negro.

CEA BÉTERA TRIATLÓN: Alejandra Seguí Soria por subir a lo más alto del pódium y proclamarse subcampeona de España Sub23 Tri Olimpic, 3º Absoluta en el Campeonato de España Elite y seleccionada para el Campeonato del Mundo Sub23 este mes de octubre en Wollongon.

ESDANZA BÉTERA: Equipo Competiciones Danza 24/25 porque este grupo representa la energía, el compromiso y la ilusión de toda una escuela.

Segundo bloque de premiados

Tras el primer bloque, los asistentes han podido disfrutar de una increíble actuación de las deportistas de Es Danza y a continuación ha comenzado el segundo bloque de premiados en el que se ha reconocido a:

CLUB TAEKWONDO BÉTERA: Samuel Torres López por erigirse Campeón de la Liga Autonómica modalidad Poomsae Paratekwondo junior masculino.

CLUB TIRO CON ARCO CARRAIXET: Saúl Porcar Bernat por haberse proclamado Campeón de España en sala por equipos masculino arco compuesto cadete.

ASOCIACIÓN TORI DAMURA (AIKIDO): Paco Campos Mainero por su compromiso con el Aikido y su constante búsqueda del equilibrio y la mejora continua lo han convertido en un referente dentro de la asociación.

C.F. BÉTERA: Enrique Muñoz Barragán por su vinculación al club desde 1999, aportando su dedicación y liderazgo en diferentes cargos dentro de la directiva. Entre 2013 y 2021 asumió la presidencia del club, período en el que contribuyó decisivamente a consolidar el fútbol en nuestra población.

ESCUELA LUCHA BÉTERA: Ángel Laso González por su trabajo como miembro fundador de la Federación Valenciana de Kick Boxing, además de árbitro internacional y árbitro mundial y cinturón negro cuarto dan en Taekwondo y cinturón negro séptimo dan en kick boxing.

CLUB CICLISTA BTT BÉTERA: Manuel García Requena por su compromiso con el ciclismo de montaña y su perseverancia en cada ruta, lo convierten en un referente dentro del club.

VOLTA PEU MAS CAMARENA: Caixa Popular por su colaboración y apoyo a la Volta Caixa Popular a Mas Camarena desde la primera edición.

FIT KID BETERA: Elena Violeta Ionita porque lidera con pasión y compromiso el Club Fit Kid Bétera, impulsando el crecimiento y la consolidación de esta modalidad en nuestra localidad.

BETERA FIT: Josefina Garrido Campos destaca por su esfuerzo, dedicación y constancia en la práctica del fitness, sirviendo de inspiración para todos los miembros de la asociación.

Tras la entrega de galardones, los asistentes han podido disfrutar de la actuación de Xingu, un espectáculo que fusiona fuerza, cultura y movimiento para emocionar y conectar.

Sentido homenaje

Además al final de la Gala, el área de Deportes, también ha querido reconocer la labor de la conserje, Rosario Tomás Lobo, una persona que en palabras de la alcaldesa “es una pieza fundamental en el día a día de nuestro Polideportivo. Su trabajo, amor por el deporte y cariño a los clubes la han hecho merecedora de este homenaje”.

Y es que Rosario es un referente en el Polideportivo de Bétera, conocida y apreciada por todos y hoy se ha podido observar con la larga ovación que ha recibido por todos los presentes. Un reconocimiento que se ha plasmado con un emotivo vídeo.

El cierre de la Gala ha corrido a cargo de Elia Verdevío quien ha comenzado mirando hacia el público y diciendo “el deporte une a tantas generaciones, a tantas familias y a tantas personas que cada día hacen de nuestro municipio un referente de convivencia, de inclusión y de salud”

Y ha querido agradecer a todos los clubes, asociaciones, escuelas deportivas, deportistas, entrenadores y familias “la labor constante que realizáis durante todo el año. Desde el Ayuntamiento seguiremos apoyando vuestro trabajo, reforzando las instalaciones, impulsando programas y acompañándoos en cada paso, porque el deporte forma parte de la vida de Bétera”.