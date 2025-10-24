La Biblioteca Nacional dona 500 ejemplares a Bétera por un valor de de 8.000 euros
El municipio de Camp de Túria celebra así el Día de las Bibliotecas
Está prevista otra donación con más de 400 ejemplares adicionales
El Ayuntamiento de Bétera, a través de su concejalía de Cultura, ha anunciado hoy con motivo del Día de las Bibliotecas, una cuantiosa donación bibliográfica por parte de la Biblioteca Nacional al servicio municipal de Bibliotecas Públicas de Bétera.
Una noticia que la alcaldesa, Elia Verdevío, ha valorado muy positivamente “esta donación no sólo aumenta del catálogo bibliográfico de nuestras Bibliotecas sino que además ofrece nuevas oportunidades literarias a nuestros vecinos y vecinas. Y eso sólo se debe al trabajo constante se nuestras Bibliotecas por ofrecer el mejor servicio a la ciudadanía garantizando el acceso a la lectura, tanto en castellano como en valenciano de todos los vecinos y vecinas. Mantener nuestra lengua y dar acceso a ella es un objetivo prioritario para mi como alcaldesa”.
Hoy el concejal de Cultura, Manuel Chover, ha visitado las dos Bibliotecas Municipales de Bétera acompañado por otros miembros del Equipo de Gobierno, para conocer in situ la colección donada que ya se ha repartido entre la Biblioteca Central y la Biblioteca del Centro Cívico y también agradecer en persona “la labor de las técnicos que han gestionado tan importante donación que enriquece nuestras Bibliotecas y refuerza el compromiso del Ayuntamiento por el fomento de la lectura y la cultura en Bétera”.
Cuantiosa donación para los lectores de Bétera
En concreto, el Servicio Municipal de Bibliotecas Públicas de Bétera ha recibido 500 ejemplares procedentes de la Biblioteca Nacional, con una valoración económica estimada en 8.000 euros.
Esta donación incluye una amplia variedad de obras que abarcan todas las materias y géneros, en valenciano y castellano, “lo que contribuirá significativamente a enriquecer los fondos bibliográficos disponibles en la red de bibliotecas municipales y a fomentar la diversidad y el acceso al conocimiento entre la ciudadanía”, ha señalado Chover.
Además, tal y como ha anunciado el concejal de Educación, “está prevista una nueva donación en las próximas semanas que incluirá 400 ejemplares adicionales, centrados en narrativa actual, con una valoración económica aproximada de 6.000 euros”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un estudio de la UPV revela que los primeros desbordamientos en Paiporta se debieron a las aportaciones de l'Horteta y el Gallego
- La Audiencia de València corrige a la jueza y el fiscal de la dana y obliga a citar a la periodista que comió con Mazón
- Aviso amarillo por lluvias en Valencia para empezar el fin de semana
- Un técnico de Emergencias confirma a la jueza de la dana que acabó a las 14 horas del 29-O y 'aún no se había convocado el Cecopi
- El bypass de Valencia, colapsado con 20 kilómetros de retención
- Abre el plazo para pedir las ayudas de 500 y 600 € a alumnos afectados por la dana
- Antonio Tejero, ingresado en estado muy grave en un hospital de Valencia
- Una técnica de Emergencias sobre la denegación de agentes para vigilar los barrancos: 'Contestaron que no tenían autorización para movilizarse