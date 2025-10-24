L’Eliana acogerá de nuevo el circuito RunCáncer el próximo 9 de noviembre

L’Eliana volverá a mostrar su compromiso con la solidaridad contra el cáncer el próximo domingo 9 de noviembre, con una nueva edición de la marcha RunCáncer 2025, organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia (AECC).

El acto de presentación oficial de la marcha se ha celebrado este viernes, con la presencia de representantes de la AECC l’Eliana, entidades colaboradoras y el alcalde, Salva Torrent, quien ha destacado la importancia de esta iniciativa solidaria para el municipio.

La cita arrancará a las 11 horas desde la Plaza del País Valencià, con un recorrido de 5 kilómetros por el casco urbano. Como es habitual, se trata de una marcha no competitiva y 100 % solidaria, abierta a toda la ciudadanía, cuyo objetivo es recaudar fondos destinados íntegramente a la investigación oncológica y al apoyo a las personas afectadas por esta enfermedad. En la edición anterior, la localidad reunió a cerca de 1.200 participantes y logró recaudar más de 6.000 euros, destinados a proyectos de investigación contra el cáncer.

Dorsales solidarios

Las personas interesadas pueden adquirir sus dorsales, con un donativo de 5 euros, en los siguientes puntos de venta locales: Joyería Bohemia, Clínica Ribera Salud (antigua Pasarela), Polideportivo Municipal y Centro Deportivo Mandor. Además, se podrán adquirir en la web de Runcáncer o en los stands en la plaza del País Valencià, de 10 a 14 h, los días 25 de octubre, el 2 y 8 de noviembre y hasta una hora antes del evento el mismo día 9.

Torrent ha querido animar a todos los vecinos y vecinas “a participar, ya sea corriendo o caminando, y a apoyar una causa que nos une a todos”. Además, ha recordado que “l’Eliana siempre responde con generosidad y entusiasmo ante los retos solidarios”.