Llíria tendrá semáforos con un toque musical
El ayuntamiento renovará el 100 % de sus discos, con control centralizado con la Policía Local, y los nuevos equipos dispondrán también de ópticas personalizadas a la Ciudad de la Música
El área de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Llíria ha iniciado esta semana la renovación de todo el parque de semáforos que hay ubicados en la ciudad con el objetivo de modernizar los sistemas de control y los equipos.
Según informa el concejal delegado, Paco García, “actualmente se está procediendo a la limpieza y posterior repintado de las columnas y báculos, para acto seguido realizar la sustitución de las cajas semafóricas, entre ópticas para viales y para peatones”.
En esta intervención está previsto que se modernicen unas 115 unidades de focos, situados fundamentalmente en las principales vías de la localidad edetana, como son las calles València, Remei, Duc de Llíria, Palleter, Sant Vicent Ferrer, Sant Miquel, Abriat Cantó, La Venta, Cronista Domingo Uriel y Pla de l’Arc.
Control centralizado Policía Local
García ha apuntado que, igualmente, “se van a modernizar e instalar nuevos armarios reguladores de control de tráfico, tareas que se realizarán durante la segunda quincena del mes de noviembre”.
Esta será la actuación más importante y delicada, la cual se deberá realizar en total coordinación con la Policía Local y responsables de tráfico de la ciudad. Los nuevos armarios NT6000 cuentan con un software de control centralizado, comunicaciones Ethernet, 5G y mod-bus. Todo ello facilitará la gestión de los cruces desde el puesto de control centralizado a través de la plataforma NTMicroServer que se instalará en las dependencias de la Policía Local.
Las nuevas mejoras que está llevando a cabo el Área de Movilidad Sostenible en la red del municipio entran dentro de la nueva gestión del alumbrado público, semáforos y Smart City de Llíria, que está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, dentro del eje de mejora de la eficiencia energética del equipamiento destinado al tráfico.
Personalización Llíria City of Music
“De los nuevos semáforos, se han personalizado un total de 21 unidades con una especial referencia a Llíria como Ciudad Creativa de la Música por la Unesco, para los pasos de peatones que se ubican en los cruces de la calle Duc de Llíria”, ha comentado el edil de Movilidad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un estudio de la UPV revela que los primeros desbordamientos en Paiporta se debieron a las aportaciones de l'Horteta y el Gallego
- La Audiencia de València corrige a la jueza y el fiscal de la dana y obliga a citar a la periodista que comió con Mazón
- Aviso amarillo por lluvias en Valencia para empezar el fin de semana
- Un técnico de Emergencias confirma a la jueza de la dana que acabó a las 14 horas del 29-O y 'aún no se había convocado el Cecopi
- El bypass de Valencia, colapsado con 20 kilómetros de retención
- Abre el plazo para pedir las ayudas de 500 y 600 € a alumnos afectados por la dana
- Antonio Tejero, ingresado en estado muy grave en un hospital de Valencia
- Una técnica de Emergencias sobre la denegación de agentes para vigilar los barrancos: 'Contestaron que no tenían autorización para movilizarse