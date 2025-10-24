El Síndic de Greuges respalda al PP de Loriguilla e insta al equipo de gobierno a publicar sus dietas y retribuciones

El Síndic de Greuges da la razón al Partido Popular de Loriguilla ante su queja por la "falta de transparencia del gobierno municipal". En mayo de este año, el PP solicito vía registro “la publicación y certificación oficial expedida por el secretario municipal de la relación detallada de sueldos, dietas y complementos percibidos por los miembros de la corporación desde el año 2015 hasta el año 2025, en ejercicio del derecho de acceso a la información pública y en cumplimiento de las leyes de transparencia vigentes”.

Sin embargo, el Partido Popular no ha obtenido respuesta, lo que supone “un incumplimiento de la ley”, destacan los populares, quienes argumentan que “esta información es necesaria para poder la tarea de fiscalización que le compete a la oposición”. Por eso, presentaron la queja ante el Síndic, que ahora les ha respaldado y ha instado al ayuntamiento a rectificar y publicar la información requerida.

Acceso a la información

Concretamente, el Síndic de Greuges resuelve que “teniendo en cuenta el dilatado periodo de tiempo transcurrido desde las solicitudes presentadas con fechas 15/5/2025 y 16/5/2025, se permita el acceso a la información sobre la publicación de los sueldos, dietas y complementos percibidos por los miembros de la corporación, y se publique en el portal de transparencia municipal las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables”.

Además, recuerda al equipo de gobierno “el deber legal de contestar motivadamente las solicitudes de acceso a la información pública presentadas por los concejales en el plazo legal máximo de cinco días naturales”.

Para el PP de Loriguilla, la resolución del Síndic de Greuges “es contundente y pone de manifiesto que este equipo de gobierno obstaculiza el funcionamiento democrático del ayuntamiento”. “Esperamos que ahora sí nos faciliten la información para que podamos hacer el trabajo que debemos y queremos hacer como oposición”, ha concluido.