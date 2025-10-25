Hidraqua refuerza su compromiso con la comarca

Cintillo MQE Camp de Túria. / ED

«Somos un servicio esencial y, desde el primer minuto de la dana, estuvimos al pie del cañón». Con esa frase, Pablo Mellado, gerente territorial de Valencia Norte y Castellón de Hidraqua, resumió el papel que desempeñó la compañía durante los días más duros de la tragedia. La empresa, que gestiona el servicio de agua en Riba-roja y L’Eliana, trabaja ahora en proyectos de reconstrucción y digitalización «para hacer las infraestructuras más resistentes y sostenibles».

«Hemos valorado un impacto de más de 30 millones de euros en la Comunitat Valenciana, de los cuales una parte importante ya se ha ejecutado, aunque quedan soluciones definitivas por implantar», explicó Mellado. En el caso de Riba-roja, detalló, «hemos destinado 4,2 millones a la reconstrucción», con actuaciones que incluyen la limpieza del alcantarillado, la renovación de redes destruidas y la puesta en servicio de la depuradora de L’Oliveral, que ha supuesto «un cambio completo de cuadros eléctricos, soplantes y balsas», dijo el gerente de Hidraqua, empresa que pertenece al grupo Veolia.

La ciudadanía «está cada vez más comprometida con la sostenibilidad y la calidad de vida"

El responsable de Hidraqua subrayó que el trabajo no se limita a las obras físicas: «No debemos centrarnos solo en reparar, sino también en ayudar a los ayuntamientos a implantar sistemas de alerta temprana y planes de inundabilidad». En este sentido, la empresa ha apostado por la digitalización a través de los fondos europeos Perte. «Hemos captado 70 millones de euros, de los cuales 16,5 millones son para la Comunitat Valenciana. Eso representa más del 50 % de los fondos autonómicos y nos convierte en la empresa privada que más fondos ha conseguido: el 42 % del total asignado al sector privado», destacó Mellado, que advirtió que «estas actuaciones deben estar completadas a mediados de 2026».

El gerente defendió la colaboración público-privada como «pieza clave» para avanzar en sostenibilidad y gestión del agua: «Nuestro día a día consiste en cumplir nuestras obligaciones, innovar y acompañar a los municipios en su desarrollo». A su juicio, la ciudadanía «está cada vez más comprometida con la sostenibilidad y la calidad de vida», y eso se refleja en los proyectos impulsados junto a los ayuntamientos, como la eficiencia hídrica o la recuperación ambiental.

El Proyecto Guardian, en La Vallesa. / Hidraqua

Uno de los ejemplos más destacados es el Proyecto Guardian, en La Vallesa, un sistema destinado a aumentar la resiliencia frente al fuego en el Parque Natural del Túria. «Se trata de la infraestructura de prevención contra incendios más grande de Europa y la segunda del mundo», subrayó Mellado. Su particularidad es el uso de agua regenerada a través de cañones que realizan riegos preventivos o defensivos, «evitando el uso de agua potable». El proyecto, financiado gracias a alianzas entre entidades públicas, empresas y universidades, se ampliará próximamente a Riba-roja, Paterna y L’Eliana.

Para Mellado, el gran reto de la comarca «pasa por equilibrar las necesidades de zonas residenciales y áreas industriales intensivas en consumo de agua». «Hay que mejorar la eficiencia de las redes, impulsar la reutilización del agua regenerada y trabajar desde una visión comarcal», concluyó. «Solo con innovación, planificación y colaboración público-privada podremos garantizar el desarrollo económico sin comprometer el recurso».