FORO MÁS QUE EMPRESAS
Luengo: «Los pactos territoriales son clave para conseguir empleo de calidad»
La secretaria provincial de CEV Valencia destaca la diversificación del tejido empresarial del Camp de Túria
«Camp de Túria es una de las comarcas con más dinamismo económico de la provincia de Valencia, gracias a su ubicación estratégica, a la red de infraestructuras logísticas y a la diversificación empresarial. Tiene una conexión muy buena con la ciudad de València, la cercanía al puerto es muy importantes y el acceso rápido al aeropuerto. Esto la convierte en un núcleo fundamental de atractivo sobre todo para empresas industriales, logísticas y de transporte». Así lo reivindicó Teresa Luengo, secretaria provincial de CEV Valencia, en el foro Más que Empresas Camp de Túria, celebrado en Ribactiva.
La representante de los empresarios de la provincia de Valencia destacó todas las ventajas competitivas con las que cuenta el territorio. «Tenemos unos polígonos industriales importantes y consolidados, que cuentan con unas infraestructuras modernas, unos servicios esenciales de mantenimiento y con unas asociaciones empresariales que son muy activas y que están facilitando esa colaboración público-privada», compartió Luengo. En la comarca, de hecho, la CEV, junto a los sindicatos y la Mancomunitat de Camp de Túria firmaron el Pacte Camp de Túria para impulsar el desarrollo económico en la zona. El balance es «positivo».
«Las asociaciones empresariales facilitan la colaboración público-privada», afirma
«Los pactos territoriales son una herramienta fundamental para consolidar el territorio, conseguir un empleo de calidad y estable, y favorecer el emprendimiento y la innovación», reconoció la secretaria provincial de la CEV, quien aseguró que se ha trabajado en aspectos como la digitalización, la promoción del turismo de interior o en ofrecer formación en los oficios que reclaman las empresas.
Desafíos de futuro
Para Luengo, además, estas alianzas entre empresas y entidades locales son fundamentales para dar respuesta a los retos que quedan por superar para impulsar el desarrollo económico de la comarca. Uno de los más importantes es la movilidad, que se ve afectada por el colapso en los accesos a los polígonos y en las rutas principales de transporte. «Debemos trabajar conjuntamente con todos los municipios y crear una estrategia global. Tenemos que repensar cómo podemos trabajar con una visión de área metropolitana mucho más global», defendió.
