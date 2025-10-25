MÁS QUE EMPRESAS
El Pla Obert de la Diputació financia 33 proyectos en la comarca de Camp de Túria
Las obras propuestas por los consistorios incluyen la mejora de parques y jardines y del ciclo integral del agua
La implicación de la Diputació de Valencia en el desarrollo de las localidades encuentra su máxima representación en el Pla Obert d’Inversions, el programa de ayudas diseñado por la entidad supramunicipal que otorga financiación para los proyectos demandados por los ayuntamientos para la mejora de las instalaciones de su población, y por lo tanto, de la calidad de vida de sus vecinos y vecinas.
El Pla Obert contempla una inversión total de 350 millones de euros que se asignarán en un periodo de tiempo de tres años: entre 2024 y 2027. Por el momento en la comarca de Camp de Túria han sido aprobados un total de 33 proyectos que abarcan desde mejoras en el ciclo integral del agua, hasta adecuaciones de parques y jardines, eliminación de barreras arquitectónicas e incluso la construcción de equipamiento deportivo.
En los últimos meses la Diputació de València ha dado luz verde a tres nuevos proyectos del Pla Obert en el Camp de Túria, con una inversión global de 410.000 euros. El área de Cooperación que dirige la vicepresidenta Natàlia Enguix aprobó un nuevo decreto del principal programa inversor de la corporación, con 54 propuestas de 43 municipios, entre los que se encuentran Riba-roja, Serra y San Antonio de Benagéber. Esta última localidad presenta la obra con mayor presupuesto: la renovación de la estación de bombeo de aguas residuales de la calle Estornell, con una aportación de 285.000 euros. La vicepresidenta de la corporación, Natàlia Enguix destaca el ritmo de ejecución del Pla Obert y la variedad de actuaciones, al tiempo que incide en «la responsabilidad de alcaldes y alcaldesas para acometer mejoras tan importantes como las del ciclo del agua, las instalaciones deportivas y las zonas verdes, proyectos que incentivamos desde la Diputación con el objetivo de mejorar la calidad de vida en nuestros pueblos sin descuidar la sostenibilidad».
En este sentido, Riba-roja tiene previsto intervenir en el refuerzo estructural del pabellón polideportivo, y Serra remodelará el parque de la Plaça de la Font.
Cabe destacar que en su afán de apoyar el avance de las localidades valencianas, la Diputación de Valencia Vicepresidencia Primera Área de Comarcalización ha impulsado el ciclo de charlas y conferencias organizado por Levante-EMV cuya última edición se celebró en la comarca de Camp de Túria.
