«La recuperación ha sido más rápida gracias a la colaboración»

Riba-roja acogió el pasado martes 21 de octubre el Foro Comarcal Más que Empresas, organizado por Levante-EMV, que reunió, esta vez en Camp de Túria, a expertos de distintos campos para poner sobre la mesa la situación que atraviesa la comarca. Fran Machado, director de Desarrollo de Negocio de Banca Empresa en Caixa Popular, dio comienzo a su intervención subrayando que en la región cuentan con una «implantación muy consolidada» y que, de hecho, la primera oficina que llegó precisamente a Riba-roja, fue hace ya más de 30 años.

Con el tiempo, continuaron abriendo oficinas en el resto de poblaciones de la comarca, como Llíria o l’Eliana, entre otras, hasta llegar a Bétera, en la que han inaugurado la última de todas. «Nuestra presencia es una presencia consolidada que ratifica la apuesta por nuestro territorio, por la comarca de Camp de Túria, por sus empresas y su gente. No solo nos limitamos a comercializar o a ofrecer productos financieros, sino que nuestro modelo de banca lo que pretende que esas oficinas se conviertan en un punto de encuentro para formar alianzas estratégicas y de acompañamiento», apuntó Machado.

Al estar presentes en diversos puntos del territorio, el director de Caixa Popular confesó que «conocen y sufren» los retos que presenta el tejido empresarial, por lo que uno de sus objetivos principales se centra en apostar por la colaboración local ya sea con ayuntamientos, asociaciones empresariales o entidades de desarrollo. En este punto, se abordó el papel de las empresas a lo largo de estos doce meses posteriores a la trágica dana.

«Es verdad que nosotros no hemos sufrido ninguna pérdida humana, a pesar de que tenemos una plantilla de casi 500 personas con funciones comerciales y que, esa misma tarde, nuestras oficinas permanecieron abiertas hasta las 17 horas», explicó Machado, quien añadió que 11 de sus oficinas tuvieron afectaciones severas y 4 quedaron completamente destruidas.

Desafíos empresariales

Aún así, desde el día uno no dudaron en trabajar «incansablemente» para poner a disposición del tejido empresarial todas sus herramientas, como la línea de 50 millones de euros, a tipo de interés cero, que sacaron al día siguiente de la catástrofe, entre otras operaciones. «A nivel global, creemos que la recuperación, dentro de las previsiones que teníamos, ha sido más rápida gracias a la colaboración de todos los actores, tanto públicos como privados», reveló el ponente.

Pero los desafíos internos y externos continúan a día de hoy para el tejido empresarial valenciano. Desde Caixa Popular, son conscientes de que existe un desfase de formación profesional y que se debe apostar, más que nunca, por los oficios. «Tenemos un mercado lleno de gente formada con carreras que no se están demandando tanto. Tenemos la maquinaria, pero no encontramos a las personas. Y no es una cuestión de subir el salario: es que no hay. Con lo cual, de cierta forma, se dilata en el tiempo ese crecimiento», manifestó Machado.

Para finalizar, desde Caixa Popular quisieron hacer énfasis en que, aunque todavía existen puntos para mejorar, no cabe duda de que «el tejido empresarial valenciano es un tejido empresarial resiliente, que mira hacia adelante, que apuesta por su territorio y por la conciencia social» y, para que pueda seguir avanzando, «estaremos apoyando, acompañando y creciendo junto a todas las empresas y los emprendedores de la comarca de Camp de Túria y de la provincia de Valencia».