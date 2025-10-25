Riba-roja, un polo de atracción para la inversión

Cintillo MQE Camp de Túria. / ED

El Foro Más que Empresas Camp de Túria se acercó el pasado martes hasta el área industrial de la Reva, en Riba-roja, concretamente a las oficinas de Ribactiva, para conocer de primera mano la situación del tejido empresarial de la comarca. El encargado de la apertura institucional del encuentro fue Robert Raga, alcalde del municipio anfitrión, quien agradeció al periódico Levante-EMV su presencia activa en las comarcas. «El diario siempre ha sido una referencia en el ámbito comarcal y creo que debe seguir siendo así. Muchas veces el foco se pone en València y si no tuviéramos esas ediciones comarcales o esa corresponsabilidad como tiene Levante-EMV, nos costaría mucho trasladar lo que pasa en los pueblos», defendió.

Durante su intervención, Raga destacó que el Camp de Túria cuenta con la particularidad de estar ubicada entre otras dos comarcas: «Tocamos l’Horta Sud, ya que lindamos con Quart de Poblet, y la Hoya de Buñol, ya que lindamos con Cheste y Chiva». Además, primer edil de Riba-roja destacó la posición estratégica del municipio. «Nos encontramos en la parte derecha del río Túria, junto a los municipios de Loriguilla y Vilamarxant, ya que el resto de municipios de la comarca están en la parte izquierda del cauce. Riba-roja siempre ha sido un cruce de caminos que han traído economía, caminos reales hacia Castilla o Aragón. Un cruce de caminos que ahora está formado por grandes autovías, el aeropuerto está al lado y a veinte minutos tenemos el puerto de València. Esto nos convierte en un sitio estratégico, que muchos empresarios escogen para invertir», detalló.

Su ubicación, junto a otras características como la existencia de infraestructuras potentes, asociaciones empresariales muy activas, zonas verdes y servicios completos y una apuesta decidida por impulsar el empleo de calidad, han convertido al municipio en un polo de atracción para la inversión, pero también para nuevos residentes.

Una cuestión que certifican los últimos publicados por Labora, el organismo autonómico dependiente de la Generalitat Valenciana. El pasado mes de septiembre Riba-roja consiguió reducir su tasa de paro al 9,58 %, al pasar de las 1.196 personas desempleadas en agosto a las 1.157 personas sin ocupación. También se disparó la contratación laboral en el municipio un 46’7 %, con los mejores datos registrados desde el año 2008, con 1.077 contratos formalizados en agosto frente a los 1.580 contratos rubricados en septiembre. Por el tipo de actividad económica, 1.149 se formalizaron en el sector de los servicios, otros 284 contratos corresponden a la industria, otros 105 son del ámbito de la agricultura y, por último, 42 pertenecen a la construcción.

Respecto a las afiliaciones a la Seguridad Social, Riba-roja se sitúa en las 21.694 registradas el pasado mes de agosto, lo que significa un incremento de 594 desde enero. Unas cifras que, para Raga, son muestra de «la evolución que se está experimentando en nuestro municipio desde hace meses y nos señalan que debe ser este el camino a continuar para que el desempleo siga descendiendo y se generen nuevas oportunidades, creando para ello las condiciones idóneas que permitan la instalación de nuevas empresas y actividades económicas». Cabe destacar que el municipio de Riba-roja forma parte de la Mancomunitat Camp de Túria, desde la que se impulsó junto a la CEV y a los agentes sociales, el Pacte Camp de Túria por el Empleo, con resultados muy positivos.

Ejemplo de resiliencia

Asimismo, el alcalde de Riba-roja aprovechó para valorar el papel que desarrollaron los empresarios y empresarias tras la trágica dana del 29 de octubre de 2024. En total, en el término municipal hay ubicadas 2.200 empresas, de las que 1.400 están instaladas en el área industrial de la Reva, durante golpeada por la riada. «Estos negocios han pasado momentos muy dolorosos, ya que están en el epicentro de la dana, entre los barrancos del Pozalet y el de Chiva», explicó Raga. En estos momentos, de hecho, se están realizando actuaciones en los barrancos de Poyo y Pozalet para evitar los efectos de futuras danas en el polígono.

No obstante, el tejido empresarial de Riba-roja demostró una gran resiliencia. «Hemos conseguido recuperarnos en tiempo récord. Gracias a la colaboración público-privada, podemos decir que el 95 % de nuestras empresas están trabajando tras la dana. Desde el principio hemos colaborado mucho con el sector empresarial, hemos tenido reuniones muy importantes y hemos dado salida a más de 22.000 trabajadores», señaló.