L’Eliana apuesta por consolidar y modernizar su parque empresarial

«Camp de Túria tiene un presente muy bueno, pero sobre todo mucho futuro. Es la comarca que más ha crecido en los últimos años, con más de 200.000 habitantes. No es solamente buena para vivir, sino que también lo es para instalar empresas y emprender. Desde la colaboración público-privada tenemos que lograr tener las mejores infraestructuras para que esto se pueda seguir dando». Esta fue una de las principales reivindicaciones del alcalde de l’Eliana, Salvador Torrent, durante el Foro Más que Empresas Camp de Túria, en el que se analizaron los retos y las oportunidades de desarrollo económico del territorio.

El primer edil defendió tres líneas estratégicas: consolidar las áreas industriales, apoyar el comercio de proximidad y aumentar la colaboración público privada, siempre bajo la premisa de que «el crecimiento debe ser sostenible y controlado, respetuoso con el medio ambiente, no podemos construir donde no se puede, y teniendo en cuenta que la economía debe estar al servicio de la ciudadanía». «Desde la administración tenemos que conseguir agilizar los trámites», afirmó.

Atraer la innovación

Entre las prioridades para el municipio está impulsar el Parque Empresarial de l’Eliana, que es ya una realidad. Entre los planes, está la creación de una Entidad de Gestión y Modernización (EGM), junto a la Federación de Parques Empresariales de la Comunitat Valenciana (Fepeval). Además, l’Eliana quiere ser un polo de atracción para empresas que apuesten por la innovación. En este sentido, Torrent recordó que la Universitat Politècnica de València construirá en este área industrial la primera planta piloto de microchips de la Comunitat Valenciana. «En muy poco tiempo estaremos al 100 % de funcionamiento», aseguró.

Sobre los desafíos a los que hay que hacer frente, Torrent apuntó como problema principal los colapsos en las vías de acceso a los polígonos, como la CV-35, la CV-50, o el bypass de València. «Es indispensable contar con otro cinturón», dijo. Además, manifestó que las frecuencias de metro no son suficientes. «Hay que seguir apostando por la movilidad sostenible y el transporte público», defendió.