La Mancomunitat Camp de Túria reclama «un mayor apoyo de las administraciones»

Cintillo MQE Camp de Túria. / ED

La comarca del Camp de Túria está viviendo un crecimiento económico y social muy importante. Pero todavía no ha explotado todo su potencial. El Foro Más que Empresas de Levante-EMV, celebrado el pasado martes en Ribactiva, sirvió para poner sobre la mesa algunos de los retos que quedan por superar para impulsar el desarrollo del territorio. Entre ellos, está la mejora o ampliación de infraestructuras como la CV-35, la CV-50 o el bypass de València para evitar colapsos que afecten a la competitividad de las empresas y a sus trabajadores. «Tenemos que trabajar en un plan de movilidad comarcal», defendió Amparo Navarro Bargues, presidenta de la Mancomunitat Camp de Túria y alcaldesa de Benisanó, durante el encuentro.

El empleo también es otra de las prioridades para el territorio. En este sentido, la Mancomunitat Camp de Túria, junto a la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) y los agentes sociales, firmaron el Pacte Camp de Túria por el Empleo. A través de esta alianza, ayudan y acompañan a los vecinos y vecinas de la comarca a buscar su empleabilidad y a las empresas a encontrar los perfiles que necesitan.

«El pacto territorial es una oportunidad para mejorar la vida de las personas», asegura

«La mancomunidad es una oportunidad. Este pacto es una oportunidad para mejorar la vida de las personas. Los alcaldes y alcaldesas tenemos un instrumento en nuestras manos con el que poder ayudar a la empleabilidad de nuestra comarca y que la gente pueda tener un empleo digno», afirmó Navarro, quien aprovechó para reclamar «un mayor apoyo de las diferentes administraciones». «Reivindicamos que se siga apostando por las mancomunidades como elementos vertebradores», añadió.

Colaboración público-privada

Este pacto territorial es, además, un ejemplo de éxito de la colaboración público-privada, clave para el desarrollo territorial. «En un municipio pequeño, como es Benisanó, si no fuera por la colaboración público-privada, muchos de los proyectos que llevamos a cabo no podrían salir adelante», admitió Navarro. Por eso, aseguró que «yendo de la mano, podemos llegar mucho más lejos e impulsar iniciativas mucho más ambiciosas». Como ejemplo, citó la gestión del Castell de Benisanó se hace a través de una empresa privada. «Es positivo tener esa visión de la parte pública y la privada, e ir siempre de la mano», concluyó.