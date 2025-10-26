FORO MÁS QUE EMPRESAS
Peinado: "Las obras de la Confederación se tienen que hacer sí o sí"
El gerente de Asocreva reivindica la necesidad de facilitar la gestión de las ayudas y simplificar la burocracia
El área industrial de La Reva sufrió el impacto de la dana del 29 de octubre de 2024. La afectación económica no fue solo a nivel material y de infraestructuras, sino que además la actividad empresarial se vio paralizada «en un 90 %», detalló Carlos Peinado, gerente de la Asociación Empresarial Reva (Asocreva), en el Foro Más que Empresas, celebrado el pasado martes en Riba-roja.
Las 1.400 empresas ubicadas en el polígono han hecho un gran esfuerzo y resiliencia para volver a la normalidad, con el apoyo de las administraciones públicas. Casi doce meses después, y a nivel macro, la industria ha conseguido recuperar las cifras previas a la tragedia. A nivel micro, todavía hay empresas, especialmente las más pequeñas, que siguen afrontando las consecuencias de la riada. «Hay un 13 % de negocios que no han recibido aún las indemnizaciones, y otros tantos que solo los adelantos», apuntó Peinado.
La labor de las asociaciones empresariales fue fundamental después de ese fatídico 29 de octubre. «Trabajamos para que toda la información importante llegara a las empresas. Hay que facilitar todo el papeleo, para solicitar una ayuda se tienen que rellenar muchos documentos. Por eso, intentamos hacer la vida más fácil a los empresarios y empresarias», explicó.
En este sentido, insistió en que, pese a que la colaboración público-privada ha sido intensa y, en líneas generales, ha funcionado bien durante estos meses, tiene margen de mejora. Así, reiteró que «la gestión de ayudas se puede agilizar más, simplificar la burocracia, tiene que ser todavía más rápido el proceso, porque ha habido empresas que han tenido que tirar de riñón propio y de las entidades bancarias».
De cara a la reconstrucción, Peinado hizo hincapié en la falta de mano de obra. «Uno de los motivos por los que no ha ido más rápida la reconstrucción ha sido porque no había trabajadores de la construcción. Tenemos que formar y reconvertir el talento. Es un problema muy serio que afecta a la economía y a las empresas», dijo. Además, reivindicó que los empresarios y empresarias necesitan tener la certeza de que las áreas industriales del Camp de Túria son seguras de cara a otro fenómeno meteorológico extremo antes de realizar la inversión. Por ello, reclamó que se realicen las actuaciones previstas en los cauces. «Las obras de la CHJ se tienen que hacer sí o sí», aseveró.
Invertir en infraestructuras
A estas reivindicaciones, el gerente de Asocreva trasladó la importancia de invertir en las infraestructuras y vías de acceso a los polígonos. «La A-3 está totalmente saturada. Planteamos crear una radial nueva que vaya desde la A-7 y que termine en Cheste. Y, al mismo tiempo, si no se puede ampliar el bypass, lo que tendremos que hacer es cerrar la CV-50 y crear uno nuevo», trasladó. Con todo, Peinado compartió que la Inteligencia Artificial será uno de los retos más importantes para el futuro de la industria en la comarca.
