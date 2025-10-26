Raga: "Necesitamos mejorar y desdoblar la A-7 y crear una R-3 valenciana"

Cintillo MQE Camp de Túria. / ED

El alcalde de Riba-roja, Robert Raga, aseguró, en el Foro Más que Empresas, celebrado en las oficinas de Ribactiva, que el Camp de Túria «es una de las comarcas con más potencial industrial». El primer edil destacó su posición estratégica, ubicada en la segunda corona del área metropolitana de València, así como los pulmones verdes con los que cuenta: el Parque Natural del Túria y el de la Calderona. «Somos residenciales y somos industriales», afirmó.

Sobre los retos, Raga puso el foco en la movilidad. Las áreas industriales de Riba-roja están formadas en su mayoría por empresas del sector industrial, logístico y de transporte, por lo que es crucial acabar con los colapsos en las vías y accesos a los polígonos, como la CV-35 o el bypass de València. Desde el consistorio, se han puesto en marcha medidas como los autobuses lanzadera gratuitos desde el casco urbano, que se suman al servicio que hay disponible desde València. Además disponen de dos líneas de metro, con frecuencias que son mejorables.

«Necesitamos inversión para mejorar la línea C3, que pertenece a Adif, tanto para los trabajadores como para las empresas de transporte de mercancías», apuntó. Asimismo, con el objetivo de modernizar y hacer más competitivos los polígonos, Raga pidió «mejorar y desdoblar la A-7 y crear una R-3 valenciana, como la que hay en Madrid, un desdoblamiento de la A-3». «Lo que tenemos que hacer las administraciones, la Generalitat Valenciana y el Gobierno de España es planificar e invertir el dinero necesario para superar esta cuestión que es estratégica de futuro», defendió el primer edil.

En este sentido, cabe destacar que el área industrial de Riba-roja contará con un nuevo acceso a la A3 por el polígono de Masía de Baló. Esta infraestructura descongestionará de tráfico la actual salida. Además, la Diputació de València licitará en breve las obras de construcción de la nueva glorieta de la CV-374, a la altura de la urbanización la Reva, que mejorará la movilidad de los vecinos.

Impulso a las mancomunidades

Otro de los asuntos clave para el futuro de la comarca, aseguró Raga, es el impulso de la colaboración público-privada. Una apuesta que quedó demostrada tras la dana del 29 de octubre de 2024, en la que municipios y empresas trabajaron conjuntamente para atender las necesidades de la ciudadanía, recuperar la normalidad de la actividad empresarial y dar salida a la reconstrucción.

«Tenemos que trabajar conjuntamente para superar los retos que tenemos por delante. Es algo que tenemos que fomentar también desde los propios ayuntamientos y es fundamental contar con representantes empresarial como la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV). En la misma línea, Raga defendió el papel clave que juega la Mancomunitat Camp de Túria. «Reivindicamos que desde el gobierno valenciano vuelvan a creer e invertir en las mancomunidades», añadió.

Por último, el alcalde de Riba-roja detalló que, para los próximos veinte años, el consistorio cuenta con su propia hoja de ruta, planificada junto a la Universitat Politècnica de València, para las áreas industriales de la mancomunidad. «Es muy importante planificar lo que queremos teniendo en cuenta el territorio», apuntó.