Alcaldes de la dana abordan en Riba-roja la perspectiva humana y solidaria de la tragedia

El alcalde de Riba-roja, Robert Raga, ha participado esta mañana en el evento organizado por la Asociación Profesional sin ánimo de lucro de Corredores de Seguros, (Aprocose), que bajo el lema ‘Sos Valencia, el valor de las personas’, se ha celebrado en el Castell de Riba-roja.

El evento, en el que se han dado cita profesionales del sector de los seguros y responsables políticos, ha reunido a cuatro alcaldes que vivieron en primera persona la emergencia y cuyas decisiones fueron cruciales durante ese día y los posteriores, para analizar la gestión municipal con un enfoque centrado en las personas y la solidaridad. En el encuentro ha participado el alcalde de Riba-roja, Robert Raga junto a José Miguel Ferris, alcalde de Albal, José Francisco Cabanes, alcalde de Sedaví y presidente de la Mancomunitat de l’Horta Sud, Ricardo Gabaldón, alcalde de Utiel y Guillermo Luján, alcalde de Aldaia.

Este encuentro ha querido poner en valor la ingente ola de solidaridad ciudadana y el esfuerzo de miles de voluntarios que surgió como respuesta a la catástrofe, posiblemente uno de los mayores despliegues de ayuda vividos en nuestro país.

En su intervención, el alcalde de Riba-roja ha relatado el gran impacto que la dana tuvo tanto en el área industrial como en el Parque Natural del Túria y algunas zonas residenciales del termino municipal, como Els Pous, Masía de Traver, la Reva o la Pedanía El Oliveral. Raga, que ha destacado que el municipio está en pleno proceso de reconstrucción, ha incidido en ‘la solidaridad y la colaboración público-privada’ como clave durante los días posteriores a la riada y ha puesto su empeño en garantizar la seguridad a la ciudadanía que vive y trabaja en Riba-roja de Túria, ‘debemos aprender de los errores y poner los medios y los conocimientos técnicos para paliar los graves efectos de las lluvias’.

Recuperación del área industrial

El alcalde ha reconocido la capacidad de recuperación de las 1.400 empresas ubicadas en el área industrial, que en un 90 % se vieron afectadas. En su exposición, Raga ha querido dejar claro que "Riba-roja es un municipio seguro, con inversión y soluciones hidráulicas". En este sentido ha matizado, "el agua que afectó al polígono no fue únicamente por causas naturales sino sobrenaturales, los seis mil vehículos que se agolparon en el puente de piedra del barranco de Poyo procedentes de las campas, actuaron de dique y provocaron el desvío del agua y las grandes olas que llegaron a l’ Horta Sud". En este sentido ha exigido actuaciones de las administraciones competentes que ejecuten inversiones y modifiquen la normativa para evitar que vuelva a ocurrir desgracias como la del pasado 29 de octubre.

Raga ha tenido palabras para la denominada 'generación de cristal': "los jóvenes son la mayoría silenciosa que actuó sin reivindicar nada, convirtiéndose en un gran ejemplo de esfuerzo, trabajo y solidaridad".

La dana cumplirá mañana su primer aniversario, una catástrofe natural que ha dejado huella en los municipios valencianos. Un año después los alcaldes están esperanzados en la reconstrucción pero insisten en la necesidad de la ‘reconstrucción moral’ y la dinamización de los municipios, y defienden ‘la respuesta psicológica tiene que ser duradera y permanente. Necesitamos un sistema público de psicólogos post catástrofe’, relatan.

La Consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, ha sido la encargada de clausurar el acto.