Serra avanza en la modernización de la piscina municipal con criterios de accesibilidad universal

El Ayuntamiento de Serra pone en marcha un ambicioso proyecto de modernización y accesibilidad en la piscina municipal, con el objetivo de que todas las personas puedan disfrutar de las instalaciones en igualdad de condiciones. Por este motivo, ha licitado la obra de adecuación y mejora de la accesibilidad de la piscina municipal que esta misma semana será adjudicada.

Durante los próximos meses se llevarán a cabo obras para eliminar las barreras arquitectónicas y adaptar todo el recinto a la normativa actual de accesibilidad universal. De esta manera se garantizará un uso cómodo y seguro para vecinos, mayores, niños y personas con movilidad reducida.

La alcaldesa de Serra, Alicia Tusón, ha subrayado que “la accesibilidad no es un lujo ni una opción secundaria, es un derecho fundamental. Con esta obra queremos que todas las personas, sin excepción, sepan que cuentan con un espacio municipal pensado para ellas”.

Las adecuaciones

Las principales actuaciones incluyen nuevos accesos adaptados con rampas antideslizantes y barandillas de seguridad; la reforma de vestuarios y aseos, creando espacios accesibles con duchas adaptadas y puertas más amplias, pavimentos continuos y seguro y el acceso al vaso de la piscina mediante rampa o plataforma elevadora, para facilitar la entrada al agua a personas con movilidad reducida. Además, se prevé la renovación de acabados e instalaciones, mejorando la seguridad, la iluminación y la comodidad de los usuarios y la señalización accesible en todos los puntos del recinto.

El plazo previsto de ejecución es de cuatro meses, una vez finalizados los trabajos, la piscina municipal se convertirá en un espacio plenamente accesible, adaptado a las necesidades de las personas con movilidad reducida.

La actuación cuenta con financiación íntegra del Pla Obert de Inversiones de la Diputación de València, con un presupuesto de 276.489,63 euros.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Serra da un paso más hacia unas instalaciones municipales inclusivas, modernas y pensadas para todos, cumpliendo los estándares del Código Técnico de la Edificación y la normativa valenciana de accesibilidad.