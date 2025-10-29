Olocau recuerda a las víctimas y los afectados de la dana

Olocau se ha unido al día de luto oficial declarado por la Generalitat Valenciana con motivo del primer aniversario de la tragedia producida por la dana de 2024. Trabajadores del ayuntamiento, vecinos y vecinas, la comunidad educativa del CRA Alt Carraixet - Col·legi Mestre Ferran Zurriaga, los concejales Olga Brínquez y Vicent Murgui y el alcalde, Antonio Ropero, se han concentrado en la puerta del consistorio para guardar cinco minutos de silencio en memoria de las 237 personas que perdieron la vida (229 en la Comunidad Valenciana, 7 en Castilla-La Mancha y 1 en Andalucía) en aquella terrible jornada.

Antes, el primer edil ha pronunciado un discurso con el que ha recordado a las víctimas, ha expresado la solidaridad de la localidad con los afectados que todavía sufren las devastadoras consecuencias y ha transmitido el agradecimiento y el reconocimiento a todos los profesionales de emergencias, de la UME, bomberos, sanitarios y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y a todas las personas y entidades que han ofrecido su ayuda desinteresada durante todo el proceso de reconstrucción.

Estos cinco minutos de silencio (así como el hecho de que las banderas de los edificios municipales ondean a media asta durante el día de hoy) han reflejado la tristeza y el dolor de Olocau, así como el apoyo a las familias y los amigos de las víctimas, y a todas las personas que fueron golpeadas por una catástrofe cuyas heridas, desgraciadamente, aún permanecen abiertas.