Servicio de silla de ruedas y localizador de nichos: Riba-roja se prepara para Todos los Santos

Los municipios se preparan para recibir durante esta semana a centenares de personas en los cementerios que visitarán a sus familiares con motivo de la festividad de Todos los Santos. Es el caso del Cementerio Municipal de Riba-roja de Túria, que ha llevado a cabo en los últimos días diversas actuaciones de acondicionamiento, trabajos de jardinería y poda en el recinto para garantizar el mejor servicio y mantener en condiciones óptimas las instalaciones.

Además, para garantizar esta puesta a punto y que la ciudadanía visite a sus allegados en las mejores condiciones, el cementerio dispone de servicio de silla de ruedas para personas con movilidad reducida, facilitando así el acceso a todas las zonas del recinto. Otra de las iniciativas que destacan en Riba-roja es el "localizador de nichos", puesto en marcha en 2021, que permite encontrar de forma rápida y sencilla el lugar donde descansan los seres queridos. A través de un código QR que redirige al sitio web, al ingresar el nombre del difunto, se muestra la ubicación exacta del nicho.

Asimismo, el consistorio ha dispuesto una línea especial de autobús los días 31 de octubre i 1 de noviembre, con el fin de facilitar los desplazamientos y garantizar una visita cómoda y accesible para todos los ciudadanos.

Esta mañana, el alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, y la concejala de Obras Públicas y Servicios Municipales, Teresa Pozuelo, han supervisado los trabajos de mejora y adecuación realizados en el camposanto. "Sabemos que en estas fechas son muchos los vecinos y vecinas que acuden al cementerio, por eso desde el ayuntamiento trabajamos para que la visita sea lo más cómoda y agradable posible, cuidando cada detalle y mejorando aspectos como la accesibilidad, la información y la localización de los nichos", ha destacado Pozuelo.

El alcalde Robert Raga y la concejala de Obras Públicas y Servicios Municipales, Teresa Pozuelo, en su visita al cementerio. / Ayuntamiento Riba-roja de Túria

Ampliación del cementerio

Actualmente, el consistorio tiene en marcha las obras de ampliación del Cementerio Municipal. Se trata de la construcción de dos nuevos bloques de nichos en el interior de la parcela del cementerio ampliado, adosados al muro sur-este del recinto. Cada bloque, de 3 metros por 26,75 metros, estará formado por nichos prefabricados de hormigón, organizados en cuatro alturas y con una capacidad total de 200 nichos individuales. Las nuevas estructuras mantendrán la misma estética y composición que los bloques ya existentes en la zona ampliada, garantizando la integración y armonía del conjunto.

El Cementerio Municipal permanecerá abierto de 8 a 18 horas, ininterrumpidamente para acoger al gran número de personas que acudirán durante estos días.