El Ayuntamiento de Llíria renueva la flota de autobuses urbanos

La ciudad de Llíria contará a partir del mes de noviembre con una nueva flota de autobuses para el servicio de transporte público de viajeros, tanto para el casco urbano como para las urbanizaciones.

Según ha explicado el concejal de Movilidad Sostenible, Paco García, “el Ayuntamiento ha licitado y adjudicado este nuevo servicio para los próximos 10 años, con una inversión de 2 millones de euros. Esta licitación se ha hecho en coordinación con la implantación del nuevo mapa concesional de autobuses que ha materializado la Autoridad de Transporte Metropolitano de València (ATMV), con el fin de optimizar recursos y mejorar los servicio a las personas usuarias de Llíria”.

“Llíria contará, tras 30 años de implantación del transporte público en la localidad, con un autobús para el casco urbano 100 % eléctrico, el cual cubrirá un total de 17 expediciones, desde las 7.00 hasta las 18.00 horas, de lunes a viernes, además de los servicios especiales en festividades como San Vicente o Todos los Santos”, ha apuntado García.

Líneas fijas y horarios

Asimismo, tendrá dos líneas fijas entre semana que conectarán el centro urbano con las urbanizaciones del término municipal, ampliando a estas zonas el Trasporte a Demanda (TAD), desde las 7 horas y hasta las 15 horas.

Con la puesta en marcha de este servicio, la lanzadera al Hospital de Llíria será sustituida por las líneas regulares que presta la ATMV en toda la comarca, pasando a duplicar las expediciones entre semana y ampliando el servicio a los fines de semana.

Nuevo autobús para las urbanizaciones. / Ayuntamiento de Llíria

La nueva contrata contará con mejoras tecnológicas y nueva web y APP, con las que las personas usuarias podrán estar informadas online de todas las situaciones en que se encuentre la flota de autobuses, al igual que podrán saber en tiempo real el minutaje de llegada de las unidades a sus correspondientes paradas.

En breve, el ayuntamiento procederá a la señalización, mediante tótems, de las nuevas paradas. En este sentido, rotulará dentro del casco urbano todas aquellas paradas que tengan interconexión con el Hospital de Llíria, para que sean fácilmente identificables.

Por su parte, el alcalde Paco Gorrea ha afirmado que el Consistorio “continúa trabajando en la línea de mejorar la movilidad sostenible del municipio, en esta ocasión, con un impulso del transporte público local, un servicio que se enmarca dentro del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). Así, a partir de ahora, las personas usuarias contarán con una flota adaptada a las nuevas necesidades, más confortable, con nuevas tecnologías y mayor número de plazas y paradas”.