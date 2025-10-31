El pleno municipal de Riba-roja felicita al alumnado con excelencia académica

La Corporación Municipal de Riba-roja de Túria reconoció ayer en un acto público el esfuerzo y constancia en su trayectoria académica a las nueve alumnas de los centros educativos de Riba-roja de Túria han recibido el premio extraordinario al rendimiento académico de Educación Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato correspondientes al curso 2024-2025, otorgado por la Conselleria de Educación, Universidades y Empleo.

A esta convocatoria de la Direcció General d’Ordenació Educativa i Política Lingüística, se han presentado más de un centenar de candidaturas de alumnado, tanto en Educación Primaria como en Educación Secundaria. Se trata del alumnado que ha obtenido una nota de excelente en todas las áreas del tercer ciclo de Educación Primaria y en el cuarto curso de la etapa de Educación Secundaria.

El pleno municipal quiso ayer premiar la dedicación del alumnado de los centros educativos de Riba-roja galardonados con este premio y reconocer su empeño por conseguir unos resultados excelentes. Así, el texto destaca, ‘es un orgullo para el municipio contar con jóvenes que destacan por su afán de superación, su curiosidad intelectual y el interés por la cultura y el conocimiento’.

Las galardonadas

En la última convocatoria, han recibido el premio extraordinario en Educación Primaria; Sofía Ruiz Luengo (CEIP Camp de Túria), Mar García Domenech, Natalia Sánchez Sanisidro, Alba Sánchez Sanchis (CEIP Eres Altes), Andrea Sánchez Campillos (CEIP Cervantes), Vera Gimeno Juan (CEIP Mas d’ Escoto), Sofía Fernández Soler (Colegio Asunción de Nuestra Señora) y en Educación Secundaria; Valeria Aznar Suárez y Carla Ruiz Gallego (Colegio Asunción de Nuestra Señora).

En su intervención el alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, les animó "a seguir por este camino de aprendizaje continuo, el interés por la cultura y la curiosidad por su conocimiento". Por su parte, la concejal de Educación, Eva Lara, tuvo palabras de reconocimiento ‘a vuestro esfuerzo, dedicación y constancia en el día a día, respecto a vuestra formación académica, pero sobretodo quiero agradeceros que nos devolváis confianza y grandes expectativas en los y las jóvenes, que sentís amor y curiosidad por el conocimiento’, matizó.

El reconocimiento y la felicitación pública se extendióa los equipos docentes y familiares que con su dedicación y esfuerzo han contribuido a su formación.