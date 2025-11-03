Instalaciones "top" en el nuevo Parc de les Alfàbegues de Bétera

El Parc de les Alfàbegues de Bétera ha congregado este domingo a multitud de amantes de las dos ruedas para disfrutar de su apertura con demostraciones de skaters locales y a nivel autonómico que han puesto de manifiesto la idoneidad de estas instalaciones con un Skatepark y un Pumptrack de referencia. El Ayuntamiento de Bétera, a través de su área de Parques y Jardines, ha organizado una jornada de puertas abiertas para que los vecinos y vecinas disfruten de este parque.

La alcaldesa de Bétera, Elia Verdevío y el concejal de Parques y Jardines, Carlos Abad, han visitado este domingo, junto a miembros del equipo de gobierno, este Parque que, tal y como ha indicado la primer edil “está a la vanguardia de los nuevos parques que cuentan con instalaciones que cumplen además con una labor deportiva ofreciendo la práctica de deportes emergentes. Un parque que está ejecutado al 50 % puesto que cuenta con una segunda fase que incluirá además una superficie de 3.204 m2 que contará con un área de juegos infantiles de grandes dimensiones con la temática de la Fiesta de les Alfàbegues y zonas ajardinadas que integren ambas fases del proyecto contando con unos baños públicos. En definitiva, con su finalización total, ha explicado Verdevío “el Parque dispondrá de más de 10.000 m2 de espacios para todas las edades”.

Mientras que Abad ha destacado que “con la inauguración de este nuevo parque de skate, el más grande de toda la comarca, damos un paso más en nuestro compromiso por crear espacios abiertos y verdes pensados especialmente para la juventud del municipio. Queremos que los jóvenes cuenten con lugares donde puedan disfrutar del deporte al aire libre, convivir y expresarse con libertad en un entorno agradable y actualizado”.

En el top 5 de la Comunitat Valenciana

Las instalaciones dedicadas a la práctica de deportes sobre ruedas tales como Skate, Roller, Bmx o Scooter son las más grandes y completas de toda la comarca del Camp de Túria y entrarían dentro del top 5 de toda la Comunitat Valenciana.

Estas instalaciones destacan por tener un diseño actual y 100 % funcional, así como unos acabados de gran calidad, construidas por una empresa especializada líder en el sector atendiendo a las necesidades de los deportistas locales del municipio.

En concreto, el nuevo Parc de les Alfábegues ubicado en la calle Félix Pizcueta con la Avenida de Valencia, cuenta con un Skatepark de más de 1.300m2 dividido en un bowl cerrado de 400m2, ideal para competiciones, y una zona exterior llena de gran variedad de módulos, más apta para todos los públicos y que abarca otros 900m2. Además, estas instalaciones incluyen también un circuito de Pumptrack de 940 m2 apto para competiciones en esta modalidad de bicis.

Parc de les Alfàbegues de Bétera. / A. B.

En ese sentido, el concejal de Parques y Jardines ha señalado que “este proyecto es fruto del esfuerzo del equipo de gobierno por seguir ampliando las zonas deportivas y de ocio de calidad en nuestro municipio. Invertir en este tipo de infraestructuras no solo mejora la calidad de vida de los vecinos y vecinas, sino que también fomenta hábitos saludables y fortalece el sentido de comunidad”.

Demostraciones de skaters

Un espacio donde los asistentes han podido disfrutar de una fantástica exhibición de jóvenes skaters de Bétera y de toda la Comunitat Valenciana que se han concentrado alrededor de este recientemente estrenado espacio que cuenta con un borde 1.000m2 y rampas de hasta 2,3 metros de altura para la práctica del Skateboard.

Santi Valls, Saúl Murcia o Álvaro Ipiales son algunos de los skaters que han participado en esta demostración que ha dejado boquiabiertos a todas y todos con sus equilibrios encima el skate.

Para finalizar, Carlos Abad ha invitado “a todos los vecinos y vecinas, tanto del casco urbano como de las urbanizaciones, a acercarse y disfrutar de este nuevo parque, un espacio único en la zona, que, sin duda, se convertirá en un punto de encuentro para familias, deportistas y aficionados al skate”.

Jornada Informativa y de Tecnificación de Pumptrack

La modernidad de las instalaciones también ha sido elegida por la Federación de Ciclismo de la Comunidad Valenciana (FCCV) que el pasado jueves día 30 organizó en el Parc de les Alfàbegues una Jornada Informativa y de Tecnificación de Pumptrack que ha contado con la participación de numerosos asistentes que han conocido en primera persona el proyecto de las escuelas y competiciones de esta disciplina deportiva con la presencia de corredores invitados que han ofrecido una exhibición y formación exclusiva.

Una jornada, auspiciada por el área de Deportes de Bétera, que ha acompañado a los jóvenes deportistas en esta sesión que ha tenido como objetivo seguir impulsando el crecimiento del Pumptrack en la comunidad en estas novedosas instalaciones beterenses.