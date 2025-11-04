La Mancomunitat Camp de Túria trabaja en la recuperación turística de los municipios afectados por la dana

La Mancomunitat Camp de Túria continúa trabajando en la recuperación de los municipios afectados por la dana del pasado 29 de octubre de 2024. Así, se están desarrollando proyectos de mejora turística en Vilamarxant, Bétera, Riba-roja de Túria, Benaguasil, Casinos y Llíria.

Gracias al programa de ayudas urgentes dirigidas a mancomunidades de municipios afectadas por los daños producidos por el temporal de viento y lluvias iniciado en la Comunitat Valenciana el 29 de octubre de 2024, dentro de la Actuación de Cohesión entre Destinos de la Comunitat Valenciana, proyecto financiado con los Fondos NextGenerationEU de la Unión Europea, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Mancomunitat Camp de Túria ha recibido la misión de gestionar 750.000€ junto al resto de municipios afectados.

En estos momentos se están produciendo reuniones de coordinación, tanto con la empresa de asistencia técnica para coordinar la ayuda, así como con los distintos ayuntamientos que ya han propuesto sus acciones a desarrollar y están en fase de planificación de acciones en base a los proyectos presentados.

Los proyectos

El ente supramunicipal está realizando un gran esfuerzo para poder desarrollar esta ayuda y contribuir a la recuperación turística de los municipios afectados. Gracias a este trabajo se van a poder realizar acciones tales como la sustitución del revestimiento exterior cerámico/pétreo de las jardineras de la Avenida de Montiel de Benaguasil por un importe de 36.000 euros. Por su parte, en Bétera se ha decidido actuar en el sistema de alerta temprana con la instalación de megafonía inalámbrica como medida para mitigar futuros riesgos climáticos en el municipio con un importe de 36.000 euros.

En Casinos se van a centrar los esfuerzos en reparar el camino de acceso al yacimiento del Cabezo del Castellar con el mismo importe que los anteriores municipios. En cuanto al municipio de Llíria se ha establecido la necesidad de adecuar y señalizar senderos en el parque natural de la Concordia-Llíria (Camins de la Concordia) por un valor de 36.000 euros.

Los municipios que más se vieron afectados por la dana en Camp de Túria fueron Riba-roja de Túria y Vilamarxant; y por tanto, son los municipios donde más dinero se va a invertir en su recuperación. En este sentido, en Riba-roja de Túria se van a realizar diversas acciones como son la recuperación ambiental y creación de la senda-mirador junto al Parque Natural del Túria por un importe de 185.400 euros, se va a reponer y mejorará la señalética del entorno del Parque Natural del Túria y del centro histórico por 30.000 euros y se va a recuperar materiales en fachadas patrimoniales en la Casa de la Molinera, Castillo, Muralla y Torre Árabe por 72.600 euros.

Por último, el municipio de Vilamarxant va a trabajar por recuperar y adecuar de zona verde en vaguada de la urbanización La Lomayna por 78.600 euros. Se va a reparar la senda de Les Rodanes con una inversión de 123.000 euros e instalar paneles digitales LED informativos para programas de seguridad, protección contra incendios, emergencias e información turística con un importe de 86.400 euros.

“La Mancomunitat Camp de Túria trabaja incansablemente para coordinar toda la ayuda y favorecer la recuperación en la comarca tras la fatídica dana. La unión de los municipios afectados junto al ente supramunicipal es clave para el éxito de este proyecto”, ha explicado la presidenta de la Mancomunitat Camp de Túria, Amparo Navarro.

En total, 10 actuaciones por un para recuperar Camp de Túria de las consecuencias de la dana.