Llíria inicia la Semana del Comercio Igualitario con la presentación del “Mapa de comercios que concilian”
Esta nueva herramienta municipal identifica los establecimientos locales que implementan medidas de conciliación y fomentan la igualdad en el ámbito laboral
El Ayuntamiento de Llíria ha inaugurado esta mañana, en Ca la Vila, la Semana del Comercio Igualitario bajo el lema “Reprogramamos el tiempo”, una iniciativa impulsada por la Concejalía de Igualdad en colaboración con el tejido comercial y empresarial local, con el objetivo de fomentar la conciliación, la corresponsabilidad y la igualdad de oportunidades dentro del ámbito económico del municipio.
En el acto inaugural, la concejala de Igualdad, Reme Tordera, ha destacado que esta semana “quiere ser mucho más que un conjunto de actividades, es un llamamiento al cambio social, a repensar cómo vivimos, cómo trabajamos y cómo nos cuidamos, poniendo las personas y el tiempo compartido en el centro de nuestra vida cotidiana”.
Durante la jornada se ha presentado el “Mapa de comercios que concilian”, una nueva herramienta municipal que identifica los establecimientos de la localidad que implementan medidas de conciliación y fomentan la igualdad en el ámbito laboral. También se ha expuesto el análisis de la situación comercial y empresarial de Llíria, un diagnóstico que servirá de base para futuras acciones de promoción económica con perspectiva de género.
Participar en un sorteo
Como parte de la campaña, se ha lanzado un reto en redes sociales, con el que se invita a la ciudadanía a seguir los perfiles de @unitatigualtat y @fedecolliria, dar me gusta en la publicación y etiquetar una mujer empresaria de Llíria explicando porqué la admira. Entre las personas participantes, se sorteará una tarjeta de 20 euros para compras en el comercio federado, y la persona ganadora se anunciará en el acto de clausura del 7 de noviembre y a través del Instagram de la Unidad de Igualdad.
La Semana del Comercio Igualitario continuará hasta el 7 de noviembre con una programación de actividades a los establecimientos adheridos al mapa: puntos de información, gincana familiar, microtalleres sobre organización del tiempo y un cuentacuentos en la Biblioteca l’Almodí.
El acto de clausura tendrá lugar el viernes 7 de noviembre, a las 9 horas en Ca la Vila, con la participación de representantes de la Federació del Comerç de Llíria.
Con esta campaña, “Llíria reafirma su compromiso con un modelo económico más equitativo y sostenible, donde hacer comercio también es hacer comunidad y la igualdad es clave para el desarrollo local”, ha señalado Reme Tordera.
Suscríbete para seguir leyendo
- El abogado que logró la declaración de Maribel Vilaplana pide a la jueza que reclame el tique a la empresa del aparcamiento de la Glorieta
- Vilaplana enseñó un video de Utiel inundado a Mazón en El Ventorro a las 17:40 horas del 29-O
- La periodista que comió con Mazón declara que el jefe del Consell firmó documentos de trabajo en El Ventorro y estaba pendiente del móvil
- Sigue en directo todos los actos homenaje del día de la dana
- Últimas noticias sobre el futuro de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana
- El último vídeo de Eli, aún desaparecida en el Poyo un año después de la dana
- Rosa Álvarez: 'Mazón empezó el acto con una persona de protocolo y lo acabó con una persona de seguridad
- Maribel Vilaplana, en el hospital tras sufrir una crisis