Llíria inicia la Semana del Comercio Igualitario con la presentación del “Mapa de comercios que concilian”

El Ayuntamiento de Llíria ha inaugurado esta mañana, en Ca la Vila, la Semana del Comercio Igualitario bajo el lema “Reprogramamos el tiempo”, una iniciativa impulsada por la Concejalía de Igualdad en colaboración con el tejido comercial y empresarial local, con el objetivo de fomentar la conciliación, la corresponsabilidad y la igualdad de oportunidades dentro del ámbito económico del municipio.

En el acto inaugural, la concejala de Igualdad, Reme Tordera, ha destacado que esta semana “quiere ser mucho más que un conjunto de actividades, es un llamamiento al cambio social, a repensar cómo vivimos, cómo trabajamos y cómo nos cuidamos, poniendo las personas y el tiempo compartido en el centro de nuestra vida cotidiana”.

Durante la jornada se ha presentado el “Mapa de comercios que concilian”, una nueva herramienta municipal que identifica los establecimientos de la localidad que implementan medidas de conciliación y fomentan la igualdad en el ámbito laboral. También se ha expuesto el análisis de la situación comercial y empresarial de Llíria, un diagnóstico que servirá de base para futuras acciones de promoción económica con perspectiva de género.

Participar en un sorteo

Como parte de la campaña, se ha lanzado un reto en redes sociales, con el que se invita a la ciudadanía a seguir los perfiles de @unitatigualtat y @fedecolliria, dar me gusta en la publicación y etiquetar una mujer empresaria de Llíria explicando porqué la admira. Entre las personas participantes, se sorteará una tarjeta de 20 euros para compras en el comercio federado, y la persona ganadora se anunciará en el acto de clausura del 7 de noviembre y a través del Instagram de la Unidad de Igualdad.

La Semana del Comercio Igualitario continuará hasta el 7 de noviembre con una programación de actividades a los establecimientos adheridos al mapa: puntos de información, gincana familiar, microtalleres sobre organización del tiempo y un cuentacuentos en la Biblioteca l’Almodí.

El acto de clausura tendrá lugar el viernes 7 de noviembre, a las 9 horas en Ca la Vila, con la participación de representantes de la Federació del Comerç de Llíria.

Con esta campaña, “Llíria reafirma su compromiso con un modelo económico más equitativo y sostenible, donde hacer comercio también es hacer comunidad y la igualdad es clave para el desarrollo local”, ha señalado Reme Tordera.