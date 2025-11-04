La Mancomunitat Camp de Túria participa en la Fira de les Comarques
El área de Turismo ofrecerá toda la oferta turística a los visitantes de la feria en Valencia
La Mancomunitat Camp de Túria participará este fin de semana en la Fira de les Comarques que organiza la Diputación de Valencia. Así, este mismo viernes el ente supramunicipal contará con un espacio desde las 17 horas, antes de la inauguración, hasta las 20 horas.
El sábado y el domingo las personas visitantes podrán conocer la oferta turística de la comarca de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas. El espacio elegido este año para la fiesta del turismo serán los Jardines del Real en Viveros (València).
De esta forma, toda persona que visite la feria, si se acerca al stand de la Mancomunitat Camp de Túria, podrá conocer de primera mano las experiencias turísticas que se ofrecen desde el Club de Producto creado por Turismo. Además si quieres descubrirlas ya puedes visitar la página web.
