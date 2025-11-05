Bétera contará con un nuevo depósito de agua potable en Mas Camarena

El Ayuntamiento de Bétera lanza la campaña informativa “Tenemos motivos” sobre el proyecto del nuevo depósito de agua potable que se construirá en la urbanización Mas Camarena.

"El agua es un bien esencial y por eso, el área de Aguas y Recursos Hidráulicos, a través de este proyecto pretende garantizar el suministro de agua de calidad y en cantidad suficiente para toda la ciudadanía de Bétera", expresan desde el consistorio.

Propuestas vecinales

El ayuntamiento ha estado en comunicación con los vecinos y vecinas de la urbanización Mas Camarena para escuchar sus inquietudes y recoger sus propuestas. Gracias a este diálogo, el proyecto ha sido revisado y adaptado para incorporar las mejoras viables planteadas por la ciudadanía, además de proponer la instalación del segundo depósito previsto en el proyecto fuera de la urbanización.

“Este depósito es necesario para asegurar el agua en Bétera, hemos escuchado las solicitudes de los vecinos y las hemos tenido en cuenta todas en la medida de lo posible”, ha señalado Carlos Abad Palomar, concejal de Área de Sanidad, Parques y Jardines, Aguas y Recursos Hidráulicos, Alcantarillado y Urbanizaciones.

Campaña informativa sobre el nuevo depósito de agua potable en Bétera. / A. B.

Infraestructura segura y adaptada al entorno

El nuevo depósito de agua tendrá una capacidad total de 5.000 metros cúbicos, divididos en dos vasos independientes de 2.500 metros cúbicos cada uno.

Desde el punto de vista estético y ambiental, el diseño prioriza la integración paisajística. El depósito contará con revestimientos de piedra natural y terrazas ajardinadas, elementos que permitirán que la infraestructura se integre en su entorno natural.

El proyecto incluye también la instalación de una nueva tubería de conexión que mejorará la presión y el caudal en toda la red, así como la previsión de construir en el futuro otro depósito fuera de la urbanización, que reforzará el abastecimiento del municipio.

Con la puesta en marcha de esta infraestructura, Bétera refuerza su red de abastecimiento de agua potable y mejora el servicio para toda la población. En una primera fase, el nuevo depósito beneficiará a las urbanizaciones Torre en Conill, Montesano, La Conarda, las parcelas R-6, R-7, R-8, R-9, R-16, La Masía, Lloma del Mas, etc., así como al casco urbano, mientras que a medio y largo plazo permitirá dar servicio a nuevos desarrollos residenciales e industriales.