Riba-roja exhibe su herencia visigoda del 7 al 9 de noviembre con la VIII Festa del Dux

Coincidiendo con esta celebración se realizarán las XII Jornadas Gastronómicas Visigodas – Del Túria al Plat, donde hornos y restaurantes locales ofrecerán dulces, tapas y menús inspirados en la época

La Festa del Dux contará con la participación de la Asociación de Amigos del Museo Militar de Valencia.

Redacción Levante-EMV

Riba-roja de Túria

Riba-roja de Túria transformará su casco histórico del 7 al 9 de noviembre para adentrarse en el siglo VII con una de sus celebraciones más singulares: la Festa del Dux, un evento que rinde homenaje a la herencia visigoda del municipio y a los emblemáticos yacimientos de Pla de Nadal y València la Vella.

Durante tres días, las calles del casco antiguo se llenarán de historia, música y tradición. El mercado visigodo, uno de los grandes atractivos de la fiesta, ofrecerá una amplia variedad de productos artesanales, gastronomía, juguetes y objetos decorativos elaborados a mano, transportando a los visitantes a una época fascinante. Estará ubicado en las calles Cisterna, Plaza Conde de Revillagigedo, c/Eusebio Benedito, c/Forn Vell, c/Dr. Cerveró, Plaza del Ayuntamiento, c/ de la Iglesia y Plaza de la Torre.

Tras el parón del pasado año por la dana, la programación de esta edición vuelve con fuerza e invitará al visitante a disfrutar de una experiencia completa, donde la cultura cobra vida los artesanos que mostrarán antiguos oficios visigodos en demostraciones en vivo; talleres de numismática, escritura visigoda o armería visigoda harán las delicias de grandes y pequeños.La experiencia se completará con visitas guiadas al Museo Visigodo de Pla de Nadal y al yacimiento de València la Vella que permitirán conocer de cerca el legado histórico del municipio, charlas a cargo de los investigadores del Institut Català d’ Arquelogia Clàssica, ICAC y showcooking de gastronomía visigoda de la mano del chef Joan Clement, en el patio del Castell de Riba-roja (domingo 9 a las 13.30 horas)

Se podrá disfrutar de la espectacularidad del arte de la cetrería, la música en directo y los talleres temáticos sobre numismática, escritura o vestimenta completarán la oferta de actividades.

Exhibiciones y recreaciones

Un año más, la Festa del Dux contará con la participación de la Asociación de Amigos del Museo Militar de Valencia que realizará exhibiciones de combate y rondas de soldados, junto a la recreación de los señores visigodos Tebdemir y Teodora y su séquito. Uno de los momentos más esperados será el domingo 9 a las 12 horas con la recreación del Pacto de Tudmir en la Plaza de la Torre, un tratado de capitulación firmado el 5 de abril del año 713 entre Abd al-Aziz ibn Musa (hijo de Musa ibn Nusair, gobernador del norte de África) y el potentado visigodo Teodomiro.

La gastronomía será uno de los grandes atractivos de la Feria. Coincidiendo con esta celebración se realizarán las XII Jornadas Gastronómicas Visigodas – Del Túria al Plat, donde hornos y restaurantes locales ofrecerán dulces, tapas y menús inspirados en la época, como los emblemáticos besos visigodos o las Teodoras.

El mercado visigodo abrirá sus puertas el viernes 7 de 18 a 22 horas, el sábado 8 de 11 a 14.30 y de 17 a 22.30 y el domingo 9 de noviembre de 11 a 14.30 y 17 a 21 horas. Los espacios de restauración de la Feria estarán abiertos hasta las 00.00 horas.

"A través de la gran Festa del Dux queremos revivir el mundo visigodo y acercar a la ciudadanía, especialmente a los más jóvenes, la historia, el patrimonio y la cultura de nuestros antepasados", subraya la concejal de Patrimonio y Turismo, Esther Gómez, y matiza, "además fortaleceremos la gastronomía histórica y el sector de la restauración en nuestro municipio, con las rutas gastronómicas incluyendo nuestros hornos tradicionales y las tapas y el menú visigodo. La Festa del Dux, es sin duda un evento que nos consolida como el principal núcleo de la cultura visigoda en la Comunitat Valenciana".

Riba-roja exhibe su herencia visigoda del 7 al 9 de noviembre con la VIII Festa del Dux

