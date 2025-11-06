Bétera renovará la Casa de la Cultura y el Polideportivo Municipal con 1,3 millones de euros

La Diputació de València va a financiar con 1,28 millones de euros dos de las actuaciones más importantes de la legislatura para el municipio de Bétera, como son la reforma y renovación de la Casa de la Cultura y del Polideportivo Municipal. Ambos proyectos, solicitados por el Ayuntamiento de la localidad, han recibido luz verde por parte de la corporación provincial en el último decreto del Pla Obert 24-27, el principal programa inversor de la institución, que coordina la vicepresidenta primera y diputada de Cooperación Municipal, Natàlia Enguix.

La alcaldesa de Bétera, Elia Verdevío, ha mostrado su satisfacción por estas inversiones que va a llevar a cabo la Diputación. “La financiación que recibimos a través del Pla Obert de la Diputació de València es una magnífica noticia para Bétera. Nos permite seguir avanzando en la mejora de los espacios públicos más utilizados por nuestros vecinos y vecinas, como son la Casa de la Cultura y del Mayor y el Polideportivo Municipal”, ha subrayado, añadiendo que “agradecemos a la Diputación esta inversión que refuerza la colaboración entre administraciones y nos permite seguir trabajando por una Bétera con mejores servicios, infraestructuras y calidad de vida”.

Al respecto, el presidente de la institución provincial, Vicent Mompó, ha afirmado que “somos un gobierno útil, práctico y cercano. No venimos a gastar por gastar, sino a invertir donde hace falta. Casi 1,3 millones de euros para modernizar dos infraestructuras clave de Bétera es una muestra clara de que pensamos en las personas, no en titulares. Acompañaremos a los ayuntamientos en todas las etapas para que los proyectos se ejecuten dentro de plazo y con el máximo beneficio social”.

Por su parte, la vicepresidenta de la Diputación, Natàlia Enguix, ha destacado “la relevancia del nuevo Pla Obert, que, gracias a la flexibilización de los plazos y su extensión hasta los cuatro años, permite acometer grandes actuaciones como las que va a llevar a cabo el Ayuntamiento de Bétera, que redundarán en beneficio de sus vecinos al renovar dos infraestructuras fundamentales para el municipio”.

Casa de la Cultura

El proyecto de reforma de la Casa de la Cultura, que contará con una financiación de 621.000 euros procedentes de la institución provincial, era una necesidad "urgente" para el ayuntamiento, debido al deterioro que presenta el inmueble, construido en 1988, en la actualidad. Además, la obra va a servir para adaptar el edificio a la normativa vigente, mejorar la acústica y dar respuesta a las demandas de los vecinos y vecinas.

En concreto, lo que se persigue con este proyecto es garantizar que el edificio sea accesible para todas las personas, incluidas aquellas con movilidad reducida; incrementar la protección contra incendios, asegurando la evacuación segura de los usuarios en caso de emergencia, mejorando los sistemas de protección y la escalera de emergencia; y aislar adecuadamente las zonas del edificio con mayor riesgo de transmisión de ruido, mejorando así la acústica en las aulas y los espacios de uso colectivo.

Por último, se va a acometer una renovación y redistribución funcional de la Casa de la Cultura, reorganizando los espacios existentes para cumplir con las necesidades actuales, mejorando la distribución de los diferentes servicios y adaptando áreas como el Centro Artístico Musical y el Hogar del Jubilado. El plazo previsto para la ejecución de las obras descritas en el proyecto es de 6 meses.

Polideportivo Municipal

El otro gran proyecto aprobado es la renovación de diferentes infraestructuras del Polideportivo Municipal. Se trata de una instalación de 1975, que ha sido objeto de un uso intensivo por parte de la población, lo que ha derivado en un deterioro progresivo de diversos elementos constructivos, del equipamiento técnico y de las instalaciones auxiliares.

Conscientes de esta realidad, y en respuesta tanto al crecimiento demográfico del municipio como al incremento de la demanda de servicios deportivos de calidad, el ayuntamiento ha priorizado mejorar, renovar y modernizar el conjunto del complejo deportivo. El presente proyecto plantea una serie de actuaciones específicas dentro del Polideportivo Municipal de Bétera.

Entre ellas destaca la adecuación de las gradas existentes en el campo de fútbol 11, mediante la renovación del pavimento, la instalación de nuevos asientos, y la construcción de una nueva cabina de prensa equipada con instalaciones de iluminación y sonido, entre otros elementos complementarios. También se realizarán actuaciones de mantenimiento en la pista de atletismo, que circunda el campo de fútbol, incluyendo al menos el aporte y compactación de tierras morterencas, la instalación de una barandilla perimetral y la ejecución de una acera de acceso al gimnasio.

Gradas del campo de fútbol 11. / A. B.

Por otro lado, se cometerá la renovación integral de los vestuarios de atletismo (2 unidades) y de los vestuarios para árbitros (2 unidades), con el objetivo de adecuarlos a las exigencias actuales en términos de funcionalidad, higiene y confort, así como actuaciones en el entorno de la pista de futbol 8, concretamente al sur de la pista, que se propone habilitar el espacio, actualmente sin uso, entre el IES Les Alfàbegues y el área de juego, que se propone dejar a cota de la pista, para el calentamiento de jugadores. Por último, se generará un acceso adaptado entre el Polideportivo y el IES Les Alfàbegues, mejorando la conectividad y garantizando la accesibilidad entre ambos equipamientos públicos.

En definitiva, se trata de un proyecto que parte de unos condicionantes bien definidos: la existencia de un centro deportivo municipal en uso consolidado, con una ubicación estratégica dentro del municipio, pero que requiere de una intervención urgente, planificada y coordinada para responder a los retos actuales de la gestión pública de infraestructuras deportivas. El plazo previsto para la ejecución de las obras descritas en el proyecto es de 6 meses.

“Nuestro objetivo es claro: modernizar las instalaciones, hacerlas más accesibles y adaptarlas a las necesidades actuales de la ciudadanía”, concluye la alcaldesa Elia Verdevío.

Pla Obert 24-27

La Diputación ha asignado a Bétera 2.373.000 euros en el Pla Obert 24-27, lo que supone 627.000 euros más que en la pasada legislatura. El presidente de la institución, Vicent Mompó, garantiza a los consistorios “la proximidad y el soporte técnico y económico para convertir en realidad sus propuestas de presente y de futuro”. Mompó tiene muy clara la prioridad del ejecutivo provincial, que no es otra que “invertir hasta el último céntimo del Pla Obert y de los fondos provinciales en los municipios, y que el dinero se traduzca en mejoras reales para los habitantes de la provincia”.