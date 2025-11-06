Joan-Carles Martí, director de Levante-EMV: "Este premio es para los vecinos que nos abrieron las puertas de sus casas para darles voz"

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha celebrado esta tarde el acto "La veu de tot un poble" para conmemorar el primer aniversario de la dana del 29 de octubre. El Auditori de Riba-roja ha sido el escenario de esta jornada cargada de emoción, sensibilidad y muchos recuerdos, en la que el consistorio de Camp de Túria ha entregado un reconocimiento a diferentes instituciones, entidades y empresas por que apoyaron al municipio durante la dana.

Uno de estos reconocimientos ha estado dirigido al periódico Levante-EMV "por su compromiso ejemplar y profesional al garantizar la cobertura informativa y el servicio público que nuestra sociedad necesitaba". "La labor de su medio fue fundamental para mantener a los ciudadanos informados, canalizar la ayuda y documentar el esfuerzo de la reconstrucción posterior".

Esther Cerveró, secretaria general de la Asociación Profesional de Periodistas Valencianos, hizo entrega de este galardón a Joan-Carles Martí, director de Levante-EMV, quien expone que, durante la dana, "desde Levante-EMV intentamos hacer aquello que sabemos hacer mejor: escuchar, mirar a los ojos y contar lo que pasaba, con respeto y verdad". "Este reconocimiento no es solo por un equipo de periodistas, sino por toda una comunidad que no se rindió. Sobre todo, por las vecinas y vecinos que abrieron las puertas de casa, que ayudaron sin preguntar, que confiaron en nosotros para dar voz a lo que vivían".

Otros reconocimientos

Durante la gala ha habido una mención especial para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la Unidad Militar de Emergencias (UME), el Consorcio Provincial de Bomberos, la Guardia Civil y la Policía Local de Riba-roja, así como a los efectivos de la Policía Local desplazados de las localidades de Toledo y Laguna de Duero, Viladecans y Canet de Berenguer, así como de otros municipios de la Comunitat Valenciana y Cataluña.

También han reconocido la labor entidades sociales como Cruz Roja y Cáritas, por su ayuda durante las semanas más trágicas después de la catástrofe, así como a las asociaciones de vecinos y vecinas que se vieron afectadas por la dana: Els Pous, Masía de Traver, La Reva o la Pedanía El Oliveral.

El evento ha contado con la actuación de los Conservatorios Profesionales de Danza y Música de Riba-roja de Túria, con la representación "Som Riu", y con un homenaje a las víctimas de la dana, con la presencia de la Asociación Víctimas de la DANA '29 d'octubre'.