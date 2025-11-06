Riba-roja premia a Levante-EMV por su cobertura de la dana

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria celebra esta tarde un acto conmemorativo por el primer aniversario de la dana del 29 de octubre. Bajo el título "La veu de tot un poble", el Auditori de Riba-roja abrirá sus puertas a las 19.30 horas para llevar a cabo un homenaje institucional solemne a la memoria de las víctimas y a la gran respuesta ciudadana y de los servicios de emergencia. El evento contará con la actuación de los Conservatorios Profesionales de Danza y Música de Riba-roja de Túria, con la representación "Som Riu".

A continuación, se hará entrega de reconocimientos a instituciones, entidades y empresas por su apoyo al municipio durante la dana. Levante-EMV recibirá uno de los galardones de la tarde, que recogerá el director Joan-Carles Martí, "por su compromiso ejemplar y profesional al garantizar la cobertura informativa y el servicio público que nuestra sociedad necesitaba", expresa el alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga. "La labor de su medio fue fundamental para mantener a los ciudadanos informados, canalizar la ayuda y documentar el esfuerzo de la reconstrucción posterior", añade. Este reconocimiento lo entregará Esther Cerveró, secretaria general de la Asociación Profesional de Periodistas Valencianos.

Noticia en papel de Riba-roja en el diario Levante-EMV a fecha del 6 de noviembre de 2024. / Levante-EMV

El consistorio tendrá una mención especial para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la UME Unidad Militar de Emergencias, el Consorcio Provincial de Bomberos, la Guardia Civil y la Policía Local de Riba-roja, así como a los efectivos de la Policía Local desplazados de las localidades de Toledo y Laguna de Duero, Viladecans y Canet de Berenguer, así como de otros municipios de la Comunitat Valenciana y Cataluña.

Homenaje a las víctimas

Para finalizar el acto, después de las diferentes entregas de galardones, habrá un homenaje a las víctimas de la dana que contará con la presencia de la Asociación Víctimas de la DANA '29 d'octubre'.

Esta jornada contará con la presencia de Diana Morant, Ministra de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España; Pilar Bernabé, delegada del Gobierno de la Comunitat Valenciana; Arcadi España, Secretario de Estado de Política Territorial; Zulima Pérez, Comisionada Especial para la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la dana; y el alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, así como de otros alcaldes de municipios afectados por la dana como Ricardo Gabaldón (Utiel) o Guillermo Luján (Aldaia).

El acto, que ha completado su aforo de 800 personas, se podrá seguir en directo a través del canal de YouTube del consistorio.