Descubre Llíria en un fin de semana gracias a la ‘Fira de les Comarques’
La capital edetana ofrecerá sus productos turísticos en este evento que organiza la Diputación de València
S. García
El Ayuntamiento de Llíria, a través de su Concejalía de Turismo, estará un año más en la ‘Fira de les Comarques’ que organiza la Diputación de València. Este evento, que se celebrará este año del 7 al 9 de noviembre en los Jardines de Viveros de València, tiene como objetivo la promoción de los principales destinos y productos turísticos de la provincia.
El edil del área, Paco García, ha informado que Visit Llíria “contará con un estand en el recinto, donde dará a conocer todas las iniciativas y proyectos emprendidos también para hacer valer su sello de Ciudad Creativa de la Unesco”.
A través de dos de los grandes atractivos de la localidad, el patrimonio y la música, se mostrarán algunos de sus principales reclamos turísticos desde el ámbito de los eventos musicales, como el Concierto de las Bandas de Llíria, el Festival de Patrimonio Histórico y Música Antigua ‘eMe’ (Early Music of Edeta) o el Festival de Jazz y otras músicas ‘El DesenJazz’.
Llíria en un fin de semana
García ha señalado que Llíria “ha creado un producto de fin de semana, denominado Weekend Llíria, donde el visitante puede pasar desde viernes por la tarde y hasta al domingo visitando el patrimonio histórico de la ciudad que recorre más de 2.000 años de historia y varias civilizaciones, así como poder degustar los productos y la gastronomía local, con cata de vinos, embutidos y dulces locales, o poder disfrutar de un concierto o espectáculo musical, tanto en las dos sociedades musicales como en los escenarios patrimoniales de la Sang, los Baños Árabes o las Termas Romanas”.
Igualmente, los potenciales visitantes de la ciudad pueden realizar un recorrido por la historia a través de sus diferentes puntos de interés turístico: los Mausoleos Romanos, las Termas Romanas de Mura, la réplica del mosaico romano de los “Doce Trabajos de Hércules” en Ca Porcar, los Baños Árabes, la iglesia de la Sang, el Forn de la Vila, las pinturas góticas del Bon Pastor, el palacio renacentista de Ca la Vila, la fachada barroca de la basílica de la Asunción, el monasterio de San Miguel, la ermita de Sant Vicent o el Museu Silvestre d’Edeta.
El concejal de Turismo ha indicado que la ‘Fira de les Comarques’ “nos sirve como un escaparate más para proyectar la extraordinaria oferta musical y patrimonial que tiene la ciudad de Llíria para sus visitantes, donde pueden descubrir la riqueza histórica y cultural de las civilizaciones que nos han precedido”.
La ‘Fira de les Comarques’ se podrá visitar el viernes 7 desde las 17 horas hasta las 20, y el sábado y domingo de 10 horas a 14h y de 16 a 2h.
