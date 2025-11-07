Riba-roja rinde homenaje a la solidaridad y a las víctimas un año después de la dana

Una inmensa oda a la solidaridad y al esfuerzo colectivo se vivió el pasado jueves en el Auditorio Municipal de Riba-roja de Túria, en el homenaje institucional organizado por el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, en el que se dieron cita cerca de 800 personas. Con este acto, el consistorio quiso reconocer públicamente el trabajo ingente realizado por las entidades, empresas de toda España, trabajadores, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Consorcio Provincial de Bomberos, Policía Local y Protección Civil, que tras la devastación provocada por la dana lucharon por recuperar la normalidad y ayudar a los afectados a poder salir adelante.

Presidido por la ministra de Innovación, Ciencia y Universidades, Diana Morant, el acto contó con la presencia de autoridades políticas, militares y civiles, que quisieron sumarse a la convocatoria. El alcalde de Riba-roja, Robert Raga, estuvo arropado por el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, la comisionada del Gobierno para la reconstrucción, Zulima Pérez, la Asociación de Víctimas de la dana 29 de octubre y los alcaldes de los municipios afectados.

Un minuto de silencio en memoria de las 229 víctimas de la tragedia puso en pie a todo el auditorio, en un sentido recuerdo hacia todas ellas y a sus familias. Como la de Rachid Elachqar, que falleció en esa misma tarde en el polígono de Riba-roja arrastrado por el agua. Su viuda recibió el cálido abrazo del pueblo de Riba-roja de Túria.

También se reconoció la encomiable cobertura informativa de los medios de comunicación durante la catástrofe y los días posteriores, cuya labor fue fundamental para mantener informada a la ciudadanía, demostrando así su compromiso con la sociedad valenciana. Uno de estos reconocimientos estuvo dirigido al periódico Levante-EMV. Esther Cerveró, secretaria general de la Asociación Profesional de Periodistas Valencianos, hizo entrega de este galardón a Joan-Carles Martí, director de Levante-EMV, quien subrayó que, durante la dana, «intentamos hacer aquello que sabemos hacer mejor: escuchar, mirar a los ojos y contar lo que pasaba, con respeto y verdad».

La dana asoló con braveza el área industrial de Riba-roja, el Parque Natural del Túria y afectó a las urbanizaciones de Masía de Traver, Els Pous, La Reva y la Pedanía El Oliveral. Desde entonces, el ayuntamiento está inmerso en la reconstrucción para devolver a este municipio su atractivo. El alcalde, Robert Raga, lanzó un mensaje esperanzador «en la búsqueda de la reparación moral de una sociedad que todavía no ha cerrado sus cicatrices y con el firme compromiso de aprender de los errores cometidos y garantizar la mayor seguridad posible para el presente y el futuro».

Música y danza para la esperanza

La gala contó con la participación de los Conservatorios Profesionales Municipales de Música y Danza, que presentaron el espectáculo SOM RIU, una producción artística enmarcada en el Proyecto de Innovación Educativa Danza la Batuta, con música original de Alberto Sanz. Una obra ambientada en los distintos estados del río Túria a través de una narrativa sonora rica en matices y emociones.