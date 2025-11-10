"Camp de Túria despierta sensaciones", la nueva apuesta de la Mancomunitat
La Diputación de València concede una subvención al ente supramunicpal para poner en valor los recursos turísticos
La Mancomunitat Camp de Túria, a través del área de Turismo, ha recibido una subvención por valor de 18.000 euros de la Diputació de Valencia. En concreto, dentro de 'Impulsem' el ente supramunicipal va a destinar los recursos a la promoción y difusión de las experiencias turísticas.
Con esta ayuda, el ente supramunicipal quiere apostar por la marca “Camp de Túria Desperta Sensacions”. Una marca turística que aglutina a las empresas del sector y pone en valor los recursos turísticos que se extienden por toda la comarca.
En este sentido, se va a lanzar una intensa campaña de comunicación y promoción en distintos medios de comunicación locales, provinciales y autonómicos, así como en distintas plataformas: periódicos, radio, televisión y redes sociales.
Turismo local
El objetivo de esta subvención son las inversiones para la puesta en valor de los recursos turísticos locales de carácter natural, paisajístico, histórico-artístico y medioambiental. Por eso motivo, y para potenciar las experiencias turísticas que ofrecen las empresas y entidades que forman parte del Club de Producto se va a realizar esta campaña de difusión.
Si alguna persona está interesada en conocer las experiencias que se ofrecen y poder disfrutar de Camp de Túria desde otro punto de vista es tan fácil como visitar la página web y descubrirlas.
