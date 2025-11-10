"Camp de Túria despierta sensaciones", la nueva apuesta de la Mancomunitat

La Mancomunitat Camp de Túria, a través del área de Turismo, ha recibido una subvención por valor de 18.000 euros de la Diputació de Valencia. En concreto, dentro de 'Impulsem' el ente supramunicipal va a destinar los recursos a la promoción y difusión de las experiencias turísticas.

Con esta ayuda, el ente supramunicipal quiere apostar por la marca “Camp de Túria Desperta Sensacions”. Una marca turística que aglutina a las empresas del sector y pone en valor los recursos turísticos que se extienden por toda la comarca.

En este sentido, se va a lanzar una intensa campaña de comunicación y promoción en distintos medios de comunicación locales, provinciales y autonómicos, así como en distintas plataformas: periódicos, radio, televisión y redes sociales.

Turismo local

El objetivo de esta subvención son las inversiones para la puesta en valor de los recursos turísticos locales de carácter natural, paisajístico, histórico-artístico y medioambiental. Por eso motivo, y para potenciar las experiencias turísticas que ofrecen las empresas y entidades que forman parte del Club de Producto se va a realizar esta campaña de difusión.

Si alguna persona está interesada en conocer las experiencias que se ofrecen y poder disfrutar de Camp de Túria desde otro punto de vista es tan fácil como visitar la página web y descubrirlas.