La Fallas de Benaguasil presentan los bocetos de los monumentos de 2026

Las comisiones falleras de Benaguasil dieron a conocer este fin de semana los bocetos de las fallas que plantarán en marzo de 2026. El esperado acto se celebró en el centro multifuncional BClub, donde la ciudadanía pudo conocer por primera vez los monumentos que llenarán de arte y sátira las calles del municipio en apenas unos meses.

El evento contó con la asistencia del alcalde, Ximo Segarra, y la concejal de Fallas, Ana Aleixandre, quienes, junto a las Falleras Mayores de Benaguasil y el presidente infantil, Ana Puchau, Paula Ricart y Manuel Cabrerizo, recibieron a los representantes de todas las comisiones.

Tras la recepción, los máximos representantes de las comisiones subieron al escenario para desvelar los dibujos de cada uno de los bocetos y explicar al público asistente los lemas y significado de los monumentos que se plantarán en las calles el próximo mes de marzo.

Pistoletazo Fallas 2026

Previo a la presentación, los representantes de las comisiones desfilaron por las calles del municipio luciendo la tradicional indumentaria valenciana, llenando Benaguasil de color, música y ambiente fallero.

Con esta cita, el municipio da el pistoletazo de salida a las Fallas 2026, un ciclo festivo que promete mantener viva la esencia y la creatividad que caracterizan a esta celebración tan arraigada en Benaguasil.