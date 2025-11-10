Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las fallas de Llíria rinden homenaje a sus nuevas representantes

El teatro de la Banda Primitiva acoge la gala de exaltación de Mireia Fernández, Leire Sánchez y Edgar García

Exaltación de las Falleras Mayores y el Presidente Infantil.

Exaltación de las Falleras Mayores y el Presidente Infantil. / Ayuntamiento de Llíria

Redacción Levante-EMV

Llíria

Llíria celebró el sábado la gala de exaltación de la fallera mayor 2026 Mireia Fernández Lull, de la fallera mayor infantil Leire Sánchez Muela, y del presidente infantil Edgar García Salvador.

El alcalde Paco Gorrea y la presidenta de Junta Local Fallera, Enri Fitos, impusieron los distintivos acreditativos de su reinado a las nuevas representantes de la fiesta fallera en el municipio, junto a sus cortes de honor que están formadas, la mayor por Emma Verge y Raquel Miñano, y la infantil por Yanira Guijarro y Edurne García.

El acto estuvo precedido de una recepción, en Ca la Vila, a las entidades invitadas y un pasacalle hasta el teatro de la Banda Primitiva donde se celebró la presentación oficial de las falleras mayores y del presidente infantil.

Las Falleras Mayores y sus cortes.

Las Falleras Mayores y sus cortes. / Ayuntamiento de Llíria

Tras un espectáculo musical, la tarde se llenó de emociones con los discursos y homenajes a las tres personas que representarán a las fallas de Llíria a lo largo de 2026.

Por el escenario desfilaron también las comisiones de la localidad, juntas locales de otras poblaciones y distintas entidades culturales, para manifestar su admiración a Mireia, Leire y Edgar.

En un día de mucha ilusión para las falleras mayores y el presidente infantil de Llíria, que se convierten en parte de la historia festiva del municipio, todas las miradas se dirigen ya a las Fallas de 2026, y que estarán precedidas de un gran número de actos a lo largo de los próximos meses. 

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La periodista que comió con Mazón declara que el jefe del Consell firmó documentos de trabajo en El Ventorro y estaba pendiente del móvil
  2. Últimas noticias sobre el futuro de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana
  3. Presidencia rastrea las opiniones sobre Mazón con obligación de enviar alertas a los cinco minutos de citarlo
  4. Maribel Vilaplana: una periodista 'de alto impacto' atrapada en El Ventorro
  5. La periodista que comió con Mazón confirma que el jefe del Consell la acompañó hasta la entrada del aparcamiento en la plaza del Temple
  6. Mazón dimite sin convocar elecciones y apela a Vox para nombrar un nuevo 'president'
  7. “Estuve en el peor momento, con la peor persona”: Vilaplana testifica entre lágrimas un año después
  8. La periodista Maribel Vilaplana declara que la han querido extorsionar con supuestas imágenes de ella saliendo de casa de Mazón

Las fallas de Llíria rinden homenaje a sus nuevas representantes

Las fallas de Llíria rinden homenaje a sus nuevas representantes

Riba-roja rinde homenaje a la solidaridad y a las víctimas un año después de la dana

Riba-roja rinde homenaje a la solidaridad y a las víctimas un año después de la dana

El Ayuntamiento de Bétera lanza por primera vez el Cheque Bebé

El Ayuntamiento de Bétera lanza por primera vez el Cheque Bebé

Descubre Llíria en un fin de semana gracias a la ‘Fira de les Comarques’

Descubre Llíria en un fin de semana gracias a la ‘Fira de les Comarques’

Joan-Carles Martí, director de Levante-EMV: "Este premio es para los vecinos que nos abrieron las puertas de sus casas para darles voz"

Joan-Carles Martí, director de Levante-EMV: "Este premio es para los vecinos que nos abrieron las puertas de sus casas para darles voz"

Bétera renovará la Casa de la Cultura y el Polideportivo Municipal con 1,3 millones de euros

Bétera renovará la Casa de la Cultura y el Polideportivo Municipal con 1,3 millones de euros

Massanassa y Olocau reciben el galardón Celia Amorós contra la violencia de género

Massanassa y Olocau reciben el galardón Celia Amorós contra la violencia de género

Riba-roja premia ‘Levante-EMV’ per la seua cobertura de la dana

Riba-roja premia ‘Levante-EMV’ per la seua cobertura de la dana
Tracking Pixel Contents