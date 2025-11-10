Las fallas de Llíria rinden homenaje a sus nuevas representantes

Llíria celebró el sábado la gala de exaltación de la fallera mayor 2026 Mireia Fernández Lull, de la fallera mayor infantil Leire Sánchez Muela, y del presidente infantil Edgar García Salvador.

El alcalde Paco Gorrea y la presidenta de Junta Local Fallera, Enri Fitos, impusieron los distintivos acreditativos de su reinado a las nuevas representantes de la fiesta fallera en el municipio, junto a sus cortes de honor que están formadas, la mayor por Emma Verge y Raquel Miñano, y la infantil por Yanira Guijarro y Edurne García.

El acto estuvo precedido de una recepción, en Ca la Vila, a las entidades invitadas y un pasacalle hasta el teatro de la Banda Primitiva donde se celebró la presentación oficial de las falleras mayores y del presidente infantil.

Las Falleras Mayores y sus cortes. / Ayuntamiento de Llíria

Tras un espectáculo musical, la tarde se llenó de emociones con los discursos y homenajes a las tres personas que representarán a las fallas de Llíria a lo largo de 2026.

Por el escenario desfilaron también las comisiones de la localidad, juntas locales de otras poblaciones y distintas entidades culturales, para manifestar su admiración a Mireia, Leire y Edgar.

En un día de mucha ilusión para las falleras mayores y el presidente infantil de Llíria, que se convierten en parte de la historia festiva del municipio, todas las miradas se dirigen ya a las Fallas de 2026, y que estarán precedidas de un gran número de actos a lo largo de los próximos meses.