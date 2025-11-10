Olocau se une al ‘Reto Mapamundi’ del Consorcio Valencia Interior y Ecovidrio

Olocau ha recibido hoy la visita de la iniciativa ‘Reto Mapamundi’ del Consorcio Valencia Interior (CVI) y Ecovidrio. Se trata de una campaña de sostenibilidad y sensibilización ambiental que se está desarrollando entre los meses de octubre y noviembre y que está dirigida a toda la ciudadanía de los 61 municipios que conforman el CVI en el marco de un reto de reciclaje de envases de vidrio.

La población del Camp de Túria se ha sumado a esta acción, que se realiza por categorías atendiendo al número de habitantes de cada localidad (categoría A: más de 10.000; categoría B: entre 1.000 y 10.000; y categoría C: menos de 1.000). Las ganadoras de cada categoría serán aquellas que obtengan mayor puntuación según tres criterios: incremento de los kg de vidrio respecto al mismo periodo (octubre-noviembre) del año anterior, difusión de la campaña y otras actividades e iniciativas promovidas por los ayuntamientos. A ellas, se les decorarán contenedores de vidrio con la imagen de la iniciativa adaptada con un diseño exclusivo de cada municipio.

Así, esta mañana, dos educadores ambientales de Ecovidrio han estado informando al público sobre la campaña y repartiendo bolsas reutilizables para el reciclaje del vidrio. Además, han hecho entrega al concejal de Medio Ambiente, Juan González, y al alcalde, Antonio Ropero, de un miniglú exclusivo con la imagen del ‘Reto Mapamundi’ para el ayuntamiento. El primer edil ha agradecido al CVI y a Ecovidrio esta visita “de gran interés para concienciar sobre la importancia del correcto reciclaje del vidrio” y ha animado a los vecinos y vecinas a “poner su granito de arena en esta iniciativa para contribuir al cuidado del medio ambiente”.