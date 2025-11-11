El Ayuntamiento de Bétera incorpora 5 agentes a su Policía Local

El Ayuntamiento de Bétera, dentro de su Plan de Mejora y Modernización de la Policía Local, ha incorporado hoy a cinco agentes más al cuerpo. La alcaldesa de Bétera, Elia Verdevío, el concejal de Seguridad Ciudadana, Manuel Pérez y la concejal de Personal, Marisa Silvestre, han recibido hoy junto a la Jefatura del cuerpo y el actual Inspector Jefe a los nuevos agentes en el retén municipal.

“Desde el gobierno local reforzamos nuestro compromiso con la Policía Local de Bétera reconociendo su trabajo por garantizar un municipio más protegido y seguro contribuyendo a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas”, ha indicado Elia Verdevío durante la bienvenida.

Mientras que Manuel Pérez ha explicado que “la incorporación de estos agentes se enmarca en la estrategia de modernización y fortalecimiento del cuerpo y pretende también aumentar la cercanía de Policía Local a la ciudadanía para garantizar la convivencia y el respeto entre vecinos y vecinas”.

Los 5 agentes, que ya están a pleno rendimiento, se han incorporado a la unidad operativa UPO y trabajarán a tres turnos facilitando la ampliación de las secciones lo que permita un mayor dinamismo y movilidad en las actuaciones.

En ese sentido, Marisa Silvestre ha destacado la labor del área de Personal “que es fundamental para sacar adelante este proceso de actualización continua de la plantilla con la incorporación de estos nuevos 5 agentes. Además, seguimos trabajando para la incorporación, a la mayor brevedad posible, de 3 agentes más que completen las actuales vacantes del cuerpo”.

Campaña de Cítricos y de Navidad

La incorporación de estos nuevos agentes será también un revulsivo para la puesta en marcha de la Campaña de Cítricos y la Campaña Navidad en la que ya trabaja la Policía Local de Bétera.

“Contamos con un municipio eminentemente agrícola y llegada la temporada de la naranja, uno de los productos típicos de Bétera, desde el área de Seguridad Ciudadana y junto a nuestra Policía Local reforzamos nuestros efectivos para prevenir robos y hurtos en las explotaciones agrícolas, una problemática que nos preocupa a todos y en especial a nuestros agricultores en un periodo clave para la economía del municipio”, ha señalado el concejal de Seguridad Ciudadana.

A su vez, desde el área de Seguridad Ciudadana también se ha informado que se está preparando la Campaña de Navidad para evitar robos en viviendas, principalmente en las urbanizaciones y diseminados, y actuaciones con controles de alcoholemia, drogas y disposición de ITV y seguro en regla de vehículos.

Unas campañas que se prevén más fructíferas dado el incremento de agentes.