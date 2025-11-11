El Ayuntamiento de Llíria convoca el XV Concurso de Belenes

El Ayuntamiento de Llíria, a través de la Concejalía de Cultura, ha convocado la decimoquinta edición del Concurso de Belenes. Con este certamen se pretende promover la instalación de los nacimientos y mantener esta tradición navideña en el municipio.

El concurso volverá a contar con dos modalidades, para belenes de hasta 1,5 metros de largo, y para los de tamaño superior En cada una se concederán tres premios, dotados económicamente con 200 euros para el primero, 100 euros para el segundo, y 50 euros para el tercero.

Las inscripciones para participar en el XV Concurso de Belenes de Llíria estarán abiertas desde hoy y hasta el próximo 12 de diciembre a las 14 horas. El jurado los visitará el día 13 y los premios se darán a conocer el 17 de diciembre.

Las bases del certamen están disponibles en la web municipal.