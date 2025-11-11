Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ayuntamiento de Llíria convoca el XV Concurso de Belenes

Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 12 de diciembre

1º Premio de belenes de más 1,5 metros 2024.

1º Premio de belenes de más 1,5 metros 2024. / A. Llíria

Redacción Levante-EMV

Llíria

El Ayuntamiento de Llíria, a través de la Concejalía de Cultura, ha convocado la decimoquinta edición del Concurso de Belenes. Con este certamen se pretende promover la instalación de los nacimientos y mantener esta tradición navideña en el municipio.

El concurso volverá a contar con dos modalidades, para belenes de hasta 1,5 metros de largo, y para los de tamaño superior En cada una se concederán tres premios, dotados económicamente con 200 euros para el primero, 100 euros para el segundo, y 50 euros para el tercero.

Las inscripciones para participar en el XV Concurso de Belenes de Llíria estarán abiertas desde hoy y hasta el próximo 12 de diciembre a las 14 horas. El jurado los visitará el día 13 y los premios se darán a conocer el 17 de diciembre.

Las bases del certamen están disponibles en la web municipal.

