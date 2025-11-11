El Ayuntamiento de Llíria convoca el XV Concurso de Belenes
Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 12 de diciembre
El Ayuntamiento de Llíria, a través de la Concejalía de Cultura, ha convocado la decimoquinta edición del Concurso de Belenes. Con este certamen se pretende promover la instalación de los nacimientos y mantener esta tradición navideña en el municipio.
El concurso volverá a contar con dos modalidades, para belenes de hasta 1,5 metros de largo, y para los de tamaño superior En cada una se concederán tres premios, dotados económicamente con 200 euros para el primero, 100 euros para el segundo, y 50 euros para el tercero.
Las inscripciones para participar en el XV Concurso de Belenes de Llíria estarán abiertas desde hoy y hasta el próximo 12 de diciembre a las 14 horas. El jurado los visitará el día 13 y los premios se darán a conocer el 17 de diciembre.
Las bases del certamen están disponibles en la web municipal.
- La periodista que comió con Mazón declara que el jefe del Consell firmó documentos de trabajo en El Ventorro y estaba pendiente del móvil
- Presidencia rastrea las opiniones sobre Mazón con obligación de enviar alertas a los cinco minutos de citarlo
- “Estuve en el peor momento, con la peor persona”: Vilaplana testifica entre lágrimas un año después
- La periodista que comió con Mazón confirma que el jefe del Consell la acompañó hasta la entrada del aparcamiento en la plaza del Temple
- Mazón a Vilaplana sobre las continuas llamadas que recibía el 29-O: 'Es lo de siempre, por lo de la foto”
- El abogado que logró la declaración de Vilaplana pide deducir testimonio contra ella y que se cite al alcalde de Cullera, al que llamó Mazón
- La ‘herencia’ de Mazón a las rentas altas: perdona 65 millones entre Patrimonio y Sucesiones en 2026
- Mazón podrá disponer para siempre de dos asesores, oficina, chófer y coche oficial