La exalcaldesa de San Antonio de Benagéber crea un nuevo partido municipalista

Otro partido nuevo se une a la ensalada de siglas y de concejales 'no adscritos' que forman la corporación municipal de San Antonio de Benagéber. La exalcaldesa de San Antonio de Benagéber y actual concejala en la oposición y en el grupo de 'no adscritos', Eva María Tejedor Marí, ha anunciado la creación de ‘Unidos por SAB’, una nueva formación de carácter municipalista con la que aspira a recuperar la alcaldía en las próximas elecciones municipales.

Tejedor, que ya lideró el ayuntamiento durante dos años y medio y también ha ejercido de concejala de Fiestas en el pasado, vio interrumpido su mandato tras una moción de censura apoyada por una edil tránsfuga, que ha sido expulsada de su partido y que dio la vara de mando a Enrique Santafosta, actual alcalde. Ahora, tras "un tiempo de reflexión y regreso a su actividad profesional", afirma haber renovado su "impulso y compromiso con San Antonio de Benagéber, desde una visión de centro y con vocación de servicio público".

Eva María Tejedor pertenecía a la formación UCIN (Unión de Ciudadanos Independientes), partido con el que se presentó a las pasadas elecciones y con el que accedió a la alcaldía con tan solo una concejala: ella misma. Sin embargo, tras entablar contactos con Unión Municipalista (federación de partidos municipalistas que lidera David García de Nules y fundada por Jorge Rodríguez, de Ens Uneix), Tejedor se desvinculó de UCIN, por lo que quedó como 'no adscrita' en el pleno, condición que mantiene a día de hoy.

"Los tentáculos de los intereses económicos y las grandes siglas son poderosos, pero mi compromiso con los vecinos sigue intacto. Me debo a la gente de San Antonio de Benagéber y al futuro de un pueblo que vive constantemente amenazado por políticos deshonestos que quieren enriquecerse a nuestra costa", ha declarado Eva María Tejedor, en referencia al actual alcalde.

Dentro de la Unión Municipalista

La exalcaldesa enmarca este nuevo proyecto dentro de la Unión Municipalista, la gran estructura política de la Comunitat Valenciana que agrupa a los principales partidos de ámbito local, y desde la que se busca fortalecer el municipalismo valenciano como herramienta de gestión cercana, eficaz y transparente.

Con un enfoque centrado en las personas y en la mejora de la calidad de vida en todo el municipio —incluyendo el casco urbano, Montesano, Cumbres, San Vicente, Colinas, Pla del Pou, Benagolf y las viviendas diseminadas—, Unidos por SAB nace con la intención de ser una "alternativa constructiva, sin favoritismos y con una gestión basada en la proximidad, la transparencia, el amor por San Antonio de Benagéber y el sentido común".

Eva María Tejedor Marí ha subrayado que su labor de oposición "se mantiene activa" y que cada día más vecinos le transmiten su preocupación por el rumbo actual del municipio. "Comienza un periodo ilusionante y de reconstrucción, en el que trabajaremos para reunir a un equipo plural, preparado y representativo de todas las zonas de San Antonio de Benagéber", ha concluido.